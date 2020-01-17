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Футбол в Англии

Сульшер: "Манчестер Юнайтед" не был готов предложить новый контракт Янгу

Как сообщают британские СМИ, 34-летний игрок согласовал контракт с итальянским "Интером"

ТАСС, 17 января. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" не был готов к продлению соглашения с капитаном команды Эшли Янгом. Об этом сообщил главный тренер клуба Уле Гуннар Сульшер, чей комментарий приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Манчестер Юнайтед".

Как сообщают британские СМИ, 34-летний игрок согласовал контракт с итальянским "Интером", сумма трансфера должна составить €1,5 млн.

"Летом ему будет 35, и если ему кто-то предложит контракт на два года, то это его решение, мы не можем предложить такое. Эшли хотел попробовать что-нибудь новое. Он работал на благо клуба, за это мы ему благодарны. Думаю, это была та самая возможность, чтобы позволить ему уйти", - сообщил Сульшер.

Янгу 34 года, он выступает за "Манчестер Юнайтед" с июля 2011 года. В составе клуба футболист стал чемпионом Англии (сезон-2012/13), обладателем Кубка (2015/2016) и Суперкубка Англии (2011), победителем Лиги Европы (2016/17). В нынешнем сезоне защитник провел 18 матчей за команду в разных турнирах, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу. В составе сборной Англии Янг провел 39 матчей, в которых забил семь мячей.

"Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в текущем сезоне чемпионата Англии, набрав 34 очка после 22 матчей. В следующем туре команда на выезде сыграет с "Ливерпулем" в воскресенье. "Интер" идет вторым в чемпионате Италии, после 19 игр миланский клуб набрал 46 очков и отстает от "Ювентуса" на два балла. В матче 20-го тура "Интер" в гостях сыграет с "Лечче" в воскресенье.

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