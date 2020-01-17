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ATP

Россиянин Рублев вышел в финал на втором турнире ATP подряд

В полуфинале турнира в Аделаиде он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима
Андрей Рублев EPA-EFE/KELLY BARNES
Описание
Андрей Рублев
© EPA-EFE/KELLY BARNES

ТАСС, 17 января. Россиянин Андрей Рублев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийской Аделаиде. Призовой фонд соревнований составляет $610 тыс.

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Встреча, которая продолжалась 3 часа 2 минуты, завершилась победой россиянина, посеянного на турнире под третьим номером, со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (7:9), 6:4. Канадец был посеян под вторым номером. В финале Рублев встретится с представителем ЮАР Ллойдом Харрисом, который в полуфинале обыграл американца Томми Пола (6:4, 6:7 (3:7), 6:3).

22-летний Рублев вышел в финал на втором турнире подряд, 11 января в решающем матче в Дохе он победил француза Корентена Муте - 6:2, 7:6 (7:3). Всего за карьеру он выиграл три турнира АТР. Его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2017 году.

Турнир ATP в Аделаиде проводится впервые. Он заменяет соревнования, которые проходили в Сиднее с 1885 года. Финал турнира пройдет 18 января.

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