Гарри Магуайр станет капитаном "Манчестер Юнайтед"

ТАСС, 17 января. Защитник Гарри Магуайр станет новым капитаном английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед". Об этом объявил главный тренер Уле Гуннар Сульшер, которого цитирует "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу английского клуба.

Предыдущим капитаном был Эшли Янг, который в ближайшее время покинет "Манчестер Юнайтед". По сообщениям британских СМИ, 34-летний игрок согласовал контракт с итальянским "Интером", сумма трансфера должна составить €1,5 млн.

"Как только Магуайр к нам перешел, то сразу стал лидером команды. Меня это не удивило, но я был впечатлен его лидерскими качествами. Поэтому Гарри и будет носить капитанскую повязку", - заявил Сульшер.

Магуайр перешел в "Манчестер Юнайтед" в августе 2019 года из "Лестера" за €87 млн. В нынешнем сезоне 26-летний защитник провел в составе клуба из Манчестера 28 игр во всех турнирах, в которых отдал одну голевую передачу и получил две желтые карточки.

"Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в чемпионате Англии, набрав 34 очка после 22 матчей. В следующей игре 19 января подопечные Сульшера в гостях встретятся с "Ливерпулем".