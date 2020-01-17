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Футбол в Англии

Гарри Магуайр станет капитаном "Манчестер Юнайтед"

Предыдущим капитаном был Эшли Янг, который в ближайшее время перейдет в "Интер"

ТАСС, 17 января. Защитник Гарри Магуайр станет новым капитаном английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед". Об этом объявил главный тренер Уле Гуннар Сульшер, которого цитирует "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу английского клуба.

Предыдущим капитаном был Эшли Янг, который в ближайшее время покинет "Манчестер Юнайтед". По сообщениям британских СМИ, 34-летний игрок согласовал контракт с итальянским "Интером", сумма трансфера должна составить €1,5 млн.

"Как только Магуайр к нам перешел, то сразу стал лидером команды. Меня это не удивило, но я был впечатлен его лидерскими качествами. Поэтому Гарри и будет носить капитанскую повязку", - заявил Сульшер.

Магуайр перешел в "Манчестер Юнайтед" в августе 2019 года из "Лестера" за €87 млн. В нынешнем сезоне 26-летний защитник провел в составе клуба из Манчестера 28 игр во всех турнирах, в которых отдал одну голевую передачу и получил две желтые карточки.

"Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в чемпионате Англии, набрав 34 очка после 22 матчей. В следующей игре 19 января подопечные Сульшера в гостях встретятся с "Ливерпулем".

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