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Футбол на Украине

Украинский "Агробизнес" расторг контракт с футболистом Сикорским после поездки в Россию

Клуб расторг соглашение с 31-летним полузащитником в одностороннем порядке

ТАСС, 17 января. Футбольный клуб "Агробизнес", выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата Украины, расторг соглашение с полузащитником Игорем Сикорским из-за поездки игрока в Россию. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сикорский в конце декабря посетил Санкт-Петербург, выложив несколько фотографий в Instagram. Отмечается, что "Агробизнес" расторг соглашение с 31-летним игроком в одностороннем порядке в связи с нарушением пункта в контракте, по которому игрок обязан "всесторонне способствовать сохранению и повышению престижа клуба и команды, не допускать действий, наносящих ущерб их репутации".

"Жаль, но сегодня футбол - это политика. Вышеназванный игрок демонстративным путешествием в Россию дискредитировал свой клуб. "Агробизнес" считает недопустимым, чтобы этот футболист был игроком нашего клуба", - говорится в сообщении.

Сикорский выступал за "Агробизнес" с 2019 года. Также он играл за украинские "Зарю" (Луганск), "Сталь" (Алчевск), "Гелиос", "Николаев", "Верес" и "Горняк-Спорт", в 2014 году он провел три матча за латвийский клуб "Даугава".

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