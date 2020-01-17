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Футбол в России

Владелец "Торпедо": расширение РПЛ положительно скажется на развитии футбола в стране

В четверг на общем собрании большинство клубов лиги выступило за расширение числа участников до 18 команд
Владелец "Торпедо" Роман Авдеев Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Владелец "Торпедо" Роман Авдеев
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Увеличение числа участников чемпионата России с 16 до 18 команд является хорошей идеей с точки зрения развития футбола в стране. Такое мнение ТАСС высказал Роман Авдеев, владелец московского "Торпедо", которое выступает в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В четверг на общем собрании большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) выступило за расширение числа участников высшего дивизиона чемпионата страны до 18 команд. Из 16 клубов, на данный момент выступающих в премьер-лиге, против данного формата высказались только петербургский "Зенит" и московский "Спартак". Вопрос будет обсуждаться на следующем собрании после консультации с Российским футбольным союзом (РФС).

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"Я хорошо смотрю [на планы по расширению РПЛ], но вопрос здесь в деталях - найдутся ли эти клубы, - сказал Авдеев. - Если смотреть с точки зрения развития российского футбола - это хорошая идея. Это [возможная нехватка команд, готовых выступать в премьер-лиге как по спортивным, так и по финансовым показателям] основная проблема. С точки зрения футбола это хорошая идея, но дальше есть вопрос - найдется ли столько команд, готовым по финансам".

Также в четверг на заседании общего собрания клубов РПЛ с перевесом в один голос была поддержана реформа Олимп - Кубка России. Подробности предстоящих изменений не разглашались. Как сообщил ТАСС президент "Урала" Григорий Иванов, согласно плану предлагаемой Российским футбольным союзом (РФС) реформы, участники Лиги чемпионов и Лиги Европы будут начинать выступление в турнире со стадии 1/8 финала.

"Думаю, это правильная идея. Если на первых стадиях играют команды, выступающие в еврокубках, результат более чем предсказуем. Считаю, что это правильно", - отметил владелец "Торпедо".

"Торпедо" после 25 туров занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 51 очко. На первой строчке располагается волгоградский "Ротор", в активе которого на одно очко больше. Из второго по силе дивизиона российского футбола напрямую в премьер-лигу выходят две команды. Занявшие третье и четвертое места клубы в стыковых матчах встречаются с командами из премьер-лиги, которые по итогам сезона финишируют на 13-й и 14-й позициях.

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Российский футбол
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