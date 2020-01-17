Россиянка Сливко стала второй в спринте на этапе Кубка IBU

ТАСС, 17 января. Российская биатлонистка Виктория Сливко заняла второе место в спринте на этапе Куба IBU, который проходит в Словакии.

Победительницей гонки стала норвежка Каролин Эрдаль, преодолевшая дистанцию 7,5 км за 20 минут 47,1 секунды и допустившая на двух огневых рубежах один промах. Сливко, не промахнувшись ни разу, проиграла ей 19,7 секунды. Третье место заняла россиянка Екатерина Глазырина (+19,8; 1).

Россиянка Анастасия Поршнева стала 12-й (+50,1; 2), Анна Никулина - 16-й (+1.04,4; 1), Наталья Гербулова - 19-й (+1.25,2; 2), Ульяна Кайшева - 36-й (+2.11,5; 5).

Этап Кубка IBU в Словакии завершится в субботу мужской и женской гонками преследования.