Дубль "Камазов" и серебро Карякина. Итоги ралли-марафона "Дакар" в Саудовской Аравии

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Ралли-марафон "Дакар" завершился 17-й победой в зачете грузовиков российской команды "Камаз-мастер". Второй раз в карьере победу в гонке одержал экипаж под управлением Андрея Каргинова.
Экипаж "Камаз-мастер" Антона Шибалова занял второе место. Также на подиум поднялся белорусский экипаж МАЗа под управлением Сергея Вязовича. Экипаж "Камаз-мастер" Дмитрия Сотникова по итогам ралли стал четвертым.
Экипаж "Камаз-мастер" под управлением пятикратного чемпиона "Дакара" Эдуарда Николаева из-за технических проблем не смог завершить дистанцию шестого этапа "Дакара" и сошел с трассы. Позднее экипаж вернулся в гонку в отдельной классификации Dakar Experience, в которой собраны участники, уже не соревнующиеся в общем зачете.
Россиянин Сергей Карякин, победивший в ралли 2017 года в зачете квадроциклов, второй год подряд выступал в классе багги и впервые поднялся на подиум, заняв второе место. Победу в зачете багги одержал американец Кейси Карри на Can-Am.
В классе автомобилей третью в карьере победу одержал испанец Карлос Сайнс на "Мини". Среди мотоциклистов лучшим оказался американец Рикки Брабек на "Хонде", который прервал победную серию марки КТМ, длившуюся с 2001 года. В зачете квадроциклов третью в карьере победу одержал чилиец Игнасио Касале на "Ямахе".
По территории Саудовской Аравии караван участников преодолел 7,8 тыс. км пути, из которых 5 тыс. км пришлись на скоростные спецучастки. На старт вышли больше 300 экипажей, которые выступили в пяти зачетах: мотоциклы, квадроциклы, автомобили, багги, грузовики.
Без конкуренции
Старт ралли-марафона в зачете грузовиков получился довольно интригующим. Экипажи "Камаз-мастер" начали гонку неспешно, чем не преминул воспользоваться один из главных конкурентов российской команды - белорус Сергей Вязович на МАЗе. Гонщик выиграл один из трех первых этапов и возглавил общий зачет. Болельщики приготовились к захватывающей борьбе за победу в зачете грузовиков, которой зачастую лишена данная категория в силу превосходства "Камаз-мастер", однако начиная с четвертого этапа российский коллектив включил чемпионский режим и интрига сошла на нет.
Главный вопрос заключался в том, какой именно экипаж "Камаз-мастер" одержит победу. Перед гонкой фаворитом считался пятикратный чемпион "Дакара" (четыре раза в качестве пилота и один раз - в качестве механика) Николаев, выигравший три предыдущих ралли-марафона. Однако для него нынешнее ралли сложилось не самым удачным образом. Уже на первых этапах он достаточно серьезно отставал от партнеров по команде, а на пятом на его грузовике возникла проблема с мотором, на устранение которой экипажу потребовалось более 10 часов.
В итоге Николаев смог добраться до финиша пятого этапа только под утро и без сна отправился на старт следующего спецучастка. Однако в начале этапа мотор окончательно отказал и экипажу пришлось прибегнуть к посторонней помощи - грузовик команды был доставлен на бивуак на буксире, что означало прекращение борьбы за победу. Позднее экипаж вернулся в гонку в отдельной классификации Dakar Experience, в которой собраны участники, уже не соревнующиеся в общем зачете, и доехал гонку до конца.
Экипаж "Камаз-мастер" под управлением Сотникова выпал из претендентов на победу еще раньше - после третьего этапа из-за поломки он проигрывал лидеру более двух часов. Таким образом, спор за победу шел между экипажами Каргинова и Шибалова, и уверенную победу в нем одержал первый. Каргинов выиграл 7 из 12 этапов и никому не уступал лидерство в общем зачете после четвертого этапа.
"Я счастлив, что удалось одержать победу. За две недели мы преодолели непростые тысячи километров сложнейшими внедорожными маршрутами, - сказал после финиша Каргинов. - Для нас было важно подтвердить первенство "Камаз-мастер" в зачете грузовиков "Дакара" и показать преимущество российской техники в новом для ралли-марафона регионе. Рад, что наша команда вновь стала первой и порадовала болельщиков в России и во всем мире".
43-летний Каргинов второй раз стал победителем "Дакара", дебютный титул российский гонщик завоевал в 2014 году, когда ралли-рейд проходил в Южной Америке. В победный экипаж также входят штурман Андрей Мокеев и механик Игорь Леонов. Для Мокеева это уже четвертая победа на "Дакаре", до нынешнего года он выиграл гонку в 2014-м в составе экипажа Каргинова, где был штурманом, а также два раза завоевывал первое место, будучи механиком в экипаже Фирдауса Кабирова. Для Леонова нынешняя победа - первая на "Дакаре".
Первый подиум Карякина на багги
Шибалов поздравил партнера по команде с победой. "Это была интереснейшая и захватывающая гонка с большим количеством борьбы и непростым спортивным маршрутом в новом для "Дакара" регионе. Очень рад, что наш экипаж завоевал серебро, поздравляю с победой экипаж Андрея Каргинова. Мы благодарны всем болельщикам и партнерам нашей команды за поддержку", - сказал Шибалов.
Руководитель "Камаз-мастер" Владимир Чагин, помимо пилотов, похвалил штурманов экипажей, которые отлично справились с нововведением организаторов. С этого года введены новые правила выдачи маршрутных карт - команды получали их не заранее, а только на старте нового этапа. "Новое правило вызвало интерес у штурманов - кто как справится, у кого выше мастерство, кто быстрее адаптируется к той ситуации, что роуд-бук оказывается у него в руках буквально за пять минут до старта, а не с вечера, как раньше. Здесь наши штурманы показали свой высокий профессионализм и смогли с этим справиться. Они, как и пилоты, безусловно, внесли большой вклад в победу команды", - отметил Чагин.
Чагин считает, что территория Саудовской Аравии и всего Аравийского полуострова прекрасно подходит для проведения ралли-рейдов благодаря своему разнообразному ландшафту. "Команда первый раз побывала в Саудовской Аравии, это новая и очень интересная пустыня, много дюн и песка, бескрайние песчаные просторы до горизонта, горы, очень своеобразные старинные массивы, много острых камней, - сказал Чагин. - Большое мастерство требовалось от пилотов при прохождении дюн, очень много участников застревало, переворачивалось, теряли на этом время. Кто лучше справился с этим, тот и оказался в лидерах".
Карякин, второй раз в карьере участвовавший в зачете багги, неплохо начал ралли. Сперва россиянин держался в тени лидеров, но после пятого этапа возглавил общий зачет, однако развить успех не смог. На шестом спецучастке на багги Карякина возникли технические проблемы, из-за которых он потерял около получаса. Отыграться на оставшихся шести этапах россиянин не сумел, однако получилось финишировать вторым, что также можно считать успехом.
"Да, не первое место, но нужно понимать, что борьба в этом классе была одной из самых серьезных, - сказал ТАСС Карякин. - Нам противостояли две заводские команды, у которых выше бюджет и количество персонала, но это не дало им возможности обогнать нас и показать лучший результат. Это говорит о слаженности и эффективности нашей команды, я горжусь этим, спасибо команде, семье, всем, кто нас поддерживал, для нас это безумно важно. И эта поддержка окупается - второе место, я доволен".
Впервые участие в "Дакаре" принял двукратный чемпион "Формулы-1" испанец Фернандо Алонсо, который выступал в категории автомобилей на заводской "Тойоте". Дебют у испанца получился смазанным - на отдельных этапах он показывал достаточно высокую скорость, но вот полностью пройти дистанцию без проблем и ошибок у него не получилось. В начале ралли на его машине возникли технические неисправности, на устранение которых ушло более часа, а уже ближе к финишу он неудачно съехал с дюны и перевернулся, разбив лобовое стекло. В итоге Алонсо квалифицировался 16-м в общем зачете с отставанием от победителя более трех часов.