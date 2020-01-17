Дубль "Камазов" и серебро Карякина. Итоги ралли-марафона "Дакар" в Саудовской Аравии

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Ралли-марафон "Дакар" завершился 17-й победой в зачете грузовиков российской команды "Камаз-мастер". Второй раз в карьере победу в гонке одержал экипаж под управлением Андрея Каргинова. Экипаж "Камаз-мастер" Антона Шибалова занял второе место. Также на подиум поднялся белорусский экипаж МАЗа под управлением Сергея Вязовича. Экипаж "Камаз-мастер" Дмитрия Сотникова по итогам ралли стал четвертым.

На эту тему Экипаж "Камаз-мастер" Андрея Каргинова во второй раз стал победителем "Дакара"

Экипаж "Камаз-мастер" под управлением пятикратного чемпиона "Дакара" Эдуарда Николаева из-за технических проблем не смог завершить дистанцию шестого этапа "Дакара" и сошел с трассы. Позднее экипаж вернулся в гонку в отдельной классификации Dakar Experience, в которой собраны участники, уже не соревнующиеся в общем зачете. Россиянин Сергей Карякин, победивший в ралли 2017 года в зачете квадроциклов, второй год подряд выступал в классе багги и впервые поднялся на подиум, заняв второе место. Победу в зачете багги одержал американец Кейси Карри на Can-Am. В классе автомобилей третью в карьере победу одержал испанец Карлос Сайнс на "Мини". Среди мотоциклистов лучшим оказался американец Рикки Брабек на "Хонде", который прервал победную серию марки КТМ, длившуюся с 2001 года. В зачете квадроциклов третью в карьере победу одержал чилиец Игнасио Касале на "Ямахе". По территории Саудовской Аравии караван участников преодолел 7,8 тыс. км пути, из которых 5 тыс. км пришлись на скоростные спецучастки. На старт вышли больше 300 экипажей, которые выступили в пяти зачетах: мотоциклы, квадроциклы, автомобили, багги, грузовики. Без конкуренции Старт ралли-марафона в зачете грузовиков получился довольно интригующим. Экипажи "Камаз-мастер" начали гонку неспешно, чем не преминул воспользоваться один из главных конкурентов российской команды - белорус Сергей Вязович на МАЗе. Гонщик выиграл один из трех первых этапов и возглавил общий зачет. Болельщики приготовились к захватывающей борьбе за победу в зачете грузовиков, которой зачастую лишена данная категория в силу превосходства "Камаз-мастер", однако начиная с четвертого этапа российский коллектив включил чемпионский режим и интрига сошла на нет.

Главный вопрос заключался в том, какой именно экипаж "Камаз-мастер" одержит победу. Перед гонкой фаворитом считался пятикратный чемпион "Дакара" (четыре раза в качестве пилота и один раз - в качестве механика) Николаев, выигравший три предыдущих ралли-марафона. Однако для него нынешнее ралли сложилось не самым удачным образом. Уже на первых этапах он достаточно серьезно отставал от партнеров по команде, а на пятом на его грузовике возникла проблема с мотором, на устранение которой экипажу потребовалось более 10 часов. В итоге Николаев смог добраться до финиша пятого этапа только под утро и без сна отправился на старт следующего спецучастка. Однако в начале этапа мотор окончательно отказал и экипажу пришлось прибегнуть к посторонней помощи - грузовик команды был доставлен на бивуак на буксире, что означало прекращение борьбы за победу. Позднее экипаж вернулся в гонку в отдельной классификации Dakar Experience, в которой собраны участники, уже не соревнующиеся в общем зачете, и доехал гонку до конца. Экипаж "Камаз-мастер" под управлением Сотникова выпал из претендентов на победу еще раньше - после третьего этапа из-за поломки он проигрывал лидеру более двух часов. Таким образом, спор за победу шел между экипажами Каргинова и Шибалова, и уверенную победу в нем одержал первый. Каргинов выиграл 7 из 12 этапов и никому не уступал лидерство в общем зачете после четвертого этапа.

"Я счастлив, что удалось одержать победу. За две недели мы преодолели непростые тысячи километров сложнейшими внедорожными маршрутами, - сказал после финиша Каргинов. - Для нас было важно подтвердить первенство "Камаз-мастер" в зачете грузовиков "Дакара" и показать преимущество российской техники в новом для ралли-марафона регионе. Рад, что наша команда вновь стала первой и порадовала болельщиков в России и во всем мире". 43-летний Каргинов второй раз стал победителем "Дакара", дебютный титул российский гонщик завоевал в 2014 году, когда ралли-рейд проходил в Южной Америке. В победный экипаж также входят штурман Андрей Мокеев и механик Игорь Леонов. Для Мокеева это уже четвертая победа на "Дакаре", до нынешнего года он выиграл гонку в 2014-м в составе экипажа Каргинова, где был штурманом, а также два раза завоевывал первое место, будучи механиком в экипаже Фирдауса Кабирова. Для Леонова нынешняя победа - первая на "Дакаре". Первый подиум Карякина на багги Шибалов поздравил партнера по команде с победой. "Это была интереснейшая и захватывающая гонка с большим количеством борьбы и непростым спортивным маршрутом в новом для "Дакара" регионе. Очень рад, что наш экипаж завоевал серебро, поздравляю с победой экипаж Андрея Каргинова. Мы благодарны всем болельщикам и партнерам нашей команды за поддержку", - сказал Шибалов.

На эту тему Сергей Карякин занял второе место на ралли "Дакар" в зачете багги

Руководитель "Камаз-мастер" Владимир Чагин, помимо пилотов, похвалил штурманов экипажей, которые отлично справились с нововведением организаторов. С этого года введены новые правила выдачи маршрутных карт - команды получали их не заранее, а только на старте нового этапа. "Новое правило вызвало интерес у штурманов - кто как справится, у кого выше мастерство, кто быстрее адаптируется к той ситуации, что роуд-бук оказывается у него в руках буквально за пять минут до старта, а не с вечера, как раньше. Здесь наши штурманы показали свой высокий профессионализм и смогли с этим справиться. Они, как и пилоты, безусловно, внесли большой вклад в победу команды", - отметил Чагин. Чагин считает, что территория Саудовской Аравии и всего Аравийского полуострова прекрасно подходит для проведения ралли-рейдов благодаря своему разнообразному ландшафту. "Команда первый раз побывала в Саудовской Аравии, это новая и очень интересная пустыня, много дюн и песка, бескрайние песчаные просторы до горизонта, горы, очень своеобразные старинные массивы, много острых камней, - сказал Чагин. - Большое мастерство требовалось от пилотов при прохождении дюн, очень много участников застревало, переворачивалось, теряли на этом время. Кто лучше справился с этим, тот и оказался в лидерах". Карякин, второй раз в карьере участвовавший в зачете багги, неплохо начал ралли. Сперва россиянин держался в тени лидеров, но после пятого этапа возглавил общий зачет, однако развить успех не смог. На шестом спецучастке на багги Карякина возникли технические проблемы, из-за которых он потерял около получаса. Отыграться на оставшихся шести этапах россиянин не сумел, однако получилось финишировать вторым, что также можно считать успехом.

На эту тему Владимир Чагин: нас было десять человек с бредовой мечтой о "Дакаре"