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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Пацев: МОК и МПК заняли нейтральную позицию в споре WADA и РУСАДА в суде

По мнению спортивного юриста, организации, участвуя в споре в суде в качестве третьей стороны, просят лишь об определенности и четкости решений

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) заняли нейтральную позицию в споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS). Такое мнение ТАСС высказал спортивный юрист Артем Пацев.

В пятницу МОК и МПК подали уведомление в CAS об участии в споре между WADA и РУСАДА. Как сообщает пресс-служба МПК, единственная цель этого - убедиться, чтобы заявленные санкции были ясны, не оставляли места для интерпретаций и могли применяться в дальнейшем без каких-либо дополнительных процедур.

"Позиция и аргументы МОК и МПК могли повлиять на решение CAS - арбитры обязаны рассмотреть их позицию как заинтересованных лиц. В данном случае МОК и МПК просят лишь об определенности и четкости решений, чтобы впоследствии не оказаться вовлеченными в новые споры, и не пытаются вмешиваться в вопрос статуса РУСАДА и возможных последствий признания РУСАДА несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу", - считает Пацев.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом.

РУСАДА не согласилось с санкциями, 9 января WADA отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS. Ранее об участии в процессе в качестве третьей стороны объявили Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России. Они присоединились к процессу как организации, чьи интересы затрагивает решение WADA.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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