"Торпедо" будет играть в РПЛ, если выйдет по спортивному принципу

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Московский футбольный клуб "Торпедо" будет играть в Российской премьер-лиге (РПЛ), если по итогам сезона-2019/20 завоюет это право по спортивному принципу. Об этом ТАСС сообщил владелец клуба Роман Авдеев.

После 25 туров первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) занимает второе место в турнирной таблице, набрав 51 очко. На первой строчке располагается волгоградский "Ротор", в активе которого на одно очко больше.

"Есть спортивная составляющая - мы к ней относимся правильно и считаем, что в спорте она всегда должна быть, - сказал Авдеев. - Перед командой стоит задача выигрывать в каждом матче. Что касается выхода в премьер-лигу, готовы или нет, будем решать в конце сезона. Если по спортивному принципу выйдем, то пойдем [в премьер-лигу]".

"Было бы хорошо привлечь дополнительные средства, дополнительных спонсоров. Сможем ли мы это сделать? Это вопрос переговоров. Такая работа ведется, мы открыты к дополнительным спонсорам, но вопрос того, где команда играет, сами понимаете, влияет на возможности поиска дополнительных спонсоров", - добавил владелец "Торпедо".

Из Олимп-ФНЛ напрямую в премьер-лигу выходят команды, занявшие первое и второе места. Клубы, ставшие третьим и четвертым, в стыковых матчах встречаются с командами из премьер-лиги, которые по итогам сезона займут 13-ю и 14-ю позиции.