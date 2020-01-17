СМИ: Абрамович одобрил покупку "Челси" футболиста Санчо за €140 млн

ТАСС, 17 января. Владелец английского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович одобрил покупку нападающего дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо за €140 млн. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Sun.

По данным издания, переход 19-летнего Санчо может произойти в рамках нынешнего зимнего трансферного окна. В составе "Боруссии" англичанин в нынешнем сезоне провел 24 матча в разных турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 13 голевых передач. Нападающий дебютировал в составе сборной Англии 12 октября 2018 года в игре против команды Хорватии (0:0) в рамках Лиги наций. Всего за национальную сборную он провел 11 матчей, в которых забил два мяча.

В составе "Боруссии" Санчо завоевал Суперкубок Германии (2019). Выступая за юношескую сборную Англии, он стал победителем чемпионата мира 2017 года.

"Челси" занимает четвертое место в чемпионате Англии, набрав 39 очков после 22 матчей. В следующем туре 18 января подопечные Фрэнка Лэмпарда сыграют в гостях с "Ньюкаслом". Дортмундская "Боруссия" находится на четвертой позиции в чемпионате Германии, набрав 30 очков после 17 игр. В следующем матче 18 января дортмундцы в гостях сыграют с "Аугсбургом".