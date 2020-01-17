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ЧЕ-2020 по водному поло

Тренер российских ватерполисток посетовал на наличие проходных матчей на ЧЕ

Россиянки победили хорваток в матче группового этапа со счетом 34:1

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Такие победы, как над сборной Хорватии, сбивают с рабочего настроя. Такое мнение ТАСС по телефону высказал главный тренер женской сборной России по водному поло Александр Гайдуков.

В пятницу сборная России обыграла хорваток со счетом 34:1 в матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит в Будапеште, и гарантировала выход в 1/4 финала турнира.

"Плохо, что на чемпионате Европы получаются такие проходные матчи. После серьезной игры со сборной Венгрии было три дня выходных, а затем этот ненужный матч, но расписание не от нас зависит, а от организаторов. Такое напрочь сбивает с рабочего настроя, пытаемся грузить команду за счет тренировок", - сказал Гайдуков.

В следующем матче группового раунда россиянки 19 января сыграют со сборной Греции. "Впереди плей-офф, надо готовиться, нам предстоит игра со сборной Греции, а эта команда - не подарок. И все-таки перед четвертьфиналом это будет как раз то, что надо", - добавил он.

Чемпионат Европы завершится 25 января. Турнир является отборочным на Олимпийские игры 2020 года в Токио, путевку на Игры получит победитель европейского первенства.

Теги
ЧЕ-2020 по водному поло
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