Комитет по этике РФС 24 января рассмотрит дело игроков из ПФЛ, делавших ставки на спорт

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) 24 января рассмотрит дело трех выступавших в первенстве Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) игроков, которые делали ставки на спортивные мероприятия. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Семен Андреев.

В пятницу президент пятигорского клуба "Машук КМВ" Александр Сахтариди сообщил порталу "Чемпионат", что футболисты его команды делали ставки на спортивные соревнования. При этом, по словам руководителя клуба из Пятигорска, из трех футболистов за его команду продолжает играть только один, двое выступали за нее на правах аренды.

"Никакого дела [в отношении игроков, выступавших за "Машук КМВ"] пока нет. В следующую пятницу состоится заседание комитета по этике", - сказал Андреев. На вопрос о том, какое наказание может грозить трем игрокам, собеседник агентства воздержался от ответа.

"Машук КМВ" выступает в зоне "Юг" Олимп-ПФЛ - третьего по силе дивизиона чемпионата России. После 18 туров команда из Пятигорска занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. Отставание от идущего первым астраханского "Волгаря" составляет 23 очка.