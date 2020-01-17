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Зимние олимпийские виды спорта

Скелетонистка Никитина призналась, что никак не могла приспособиться к австрийской трассе

Спортсменка на соревнованиях показала четвертый результат

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Лидер женской сборной России по скелетону Елена Никитина, оставшаяся без медалей на этапе Кубка мира в австрийском Инсбруке, объяснила невысокий результат тем, что никак не могла приспособиться к местной трассе. Об этом она сообщила ТАСС по телефону.

Никитина по итогам соревнований в Инсбруке заняла четвертое место, при этом после первого заезда она шла второй с отставанием в 0,02 секунды. В сезоне-2017/18 на этой же трассе россиянка стала чемпионкой Европы, а в 2016 году - обладательницей бронзовой медали чемпионата мира.

"Сегодня у меня практически ничего не получилось, - призналась Никитина. - И старт не вышел таким, как хотелось, да и езда в обоих заездах не задалась. Почему-то в этом сезоне мне не удалось проехать здесь хорошо ни на соревнованиях, ни на тренировках. Не получилось разобраться в этой трассе, но ничего, надеюсь, в следующем сезоне у меня здесь все получится".

27-летняя Никитина в прошлом сезоне стала обладательницей Кубка мира, чего ранее не удавалось сделать ни одной российской скелетонистке.

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Зимние олимпийские виды спорта
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