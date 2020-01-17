Объявлен состав мужской сборной России на эстафету этапа Кубка мира в Рупольдинге

ТАСС, 17 января. Биатлонисты Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов выступят за сборную России в эстафете в рамках этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге. Об этом сообщила пресс-служба Международного союза биатлонистов.

Норвежские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге

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Эстафета 4 по 7,5 км пройдет в субботу. Российская команда выйдет на старт под четвертым номером.

В пятницу женская команда России заняла в эстафете 11-е место, показав худший результат в сезоне.

Мужская сборная России находится на четвертом месте в эстафетном зачете, набрав 124 очка после трех гонок. На первом месте находятся норвежские биатлонисты (180), на втором - французские (156), на третьем - немецкие (136).

Норвежцы лидируют в Кубке наций, набрав 4121 очко. Второй идет команда Франции (3980), третьей - Германии (3641). Российские биатлонисты располагаются на четвертой позиции (3521).