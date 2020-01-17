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Матч звезд Континентальной хоккейной лиги 2021 года пройдет в Риге

Столица Латвии второй раз станет местом проведения события
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Рига станет местом проведения Недели звезд хоккея в 2021 году. Об этом сообщил президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко в ходе церемонии открытия звездного уик-энда 2020 года в Москве.

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"Уже четвертый год подряд используется специальная система, когда города-кандидаты заполняют большое количество компонентов. Дальше уже специальная комиссия определяет город. Претендовали три города - Хельсинки, Санкт-Петербург и Рига. Следующим местом проведения Недели звезд хоккея будет Рига", - сказал Чернышенко.

Генеральный директор рижского "Динамо", член совета директоров КХЛ Юрис Савицкис отметил, что проведение Недели звезд будет иметь большое значение для латвийского хоккея.

"Мы очень горды и рады, что Рига станет столицей КХЛ на целую неделю. Рига - гостеприимный город, который умеет организовывать большие события, и мы сделаем все, чтобы порадовать вас всех. Неделя звезд очень нужна нам и всему латвийскому хоккею. Думаю, что это событие даст толчок в развитии всему латвийскому хоккею", - сказал Савицкис.

В Риге в мае следующего года пройдут матчи чемпионата мира по хоккею. Мировое первенство столица Латвии примет совместно с Минском.

В нынешнем году Матч звезд КХЛ пройдет 19 января на "ВТБ-Арене" в Москве. Матч звезд КХЛ ежегодно проходит с 2009 года. Четыре раза он проводился вне России: в 2010 году - в Минске, в 2012-м - в Риге, в 2014-м - в Братиславе, в 2018-м - в Астане.

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