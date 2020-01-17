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Владимир Кличко не исключил, что может попробовать себя в UFC

Бывший чемпион мира по боксу отметил, что ему могут помешать проблемы со спиной

ТАСС, 17 января. Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории украинец Владимир Кличко заявил, что мог бы попробовать свои силы в поединках в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его слова приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал Business Insider.

"В UFC сложно стать успешным, потому что в этом спорте очень серьезная конкуренция. Я испытываю большое уважение к участникам боев. Думаю, я бы мог попробовать свои силы в UFC. Но мне могут помешать боли в спине, которые я давно испытываю", - сказал Кличко.

В последний раз Кличко, выходил на ринг 29 апреля 2017 года против британца Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO и IBF. Украинец проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде.

Кличко объявил о завершении карьеры в августе 2017 года. Всего 43-летний боксеро провел 69 боев, в которых одержал 64 победы (53 - нокаутом) и потерпел пять поражений.

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