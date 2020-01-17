Владимир Кличко не исключил, что может попробовать себя в UFC

ТАСС, 17 января. Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории украинец Владимир Кличко заявил, что мог бы попробовать свои силы в поединках в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его слова приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал Business Insider.

"В UFC сложно стать успешным, потому что в этом спорте очень серьезная конкуренция. Я испытываю большое уважение к участникам боев. Думаю, я бы мог попробовать свои силы в UFC. Но мне могут помешать боли в спине, которые я давно испытываю", - сказал Кличко.

В последний раз Кличко, выходил на ринг 29 апреля 2017 года против британца Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO и IBF. Украинец проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде.

Кличко объявил о завершении карьеры в августе 2017 года. Всего 43-летний боксеро провел 69 боев, в которых одержал 64 победы (53 - нокаутом) и потерпел пять поражений.