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КХЛ

Зарипов: расстроился из-за отсутствия Мозякина на Матче звезд КХЛ

Хоккеисты играли в одной тройке за магнитогорский "Металлург" и завоевали с командой два Кубка Гагарина

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Нападающий казанского "Ак Барса" Данис Зарипов сильно расстроился из-за отсутствия на ФОНБЕТ Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) своего многолетнего партнера по звену Сергея Мозякина. Об этом Зарипов рассказал ТАСС.

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Мастер-шоу с участием звезд КХЛ состоится 18 января, сам Матч звезд - днем позже. Мозякин был выбран для участия в Матче звезд спортивным департаментом КХЛ, но не примет участия в мероприятиях из-за простуды. Зарипов и Мозякин играли в одной тройке за магнитогорский "Металлург" с 2013 по 2017 год и завоевали с командой два Кубка Гагарина. На Матче звезд хоккеисты должны были сыграть за команду дивизиона Харламова.

"Конечно, я очень сильно расстроен. Сергей не просто хороший хоккеист, он мой хороший друг и также друг многих ребят, которые присутствуют здесь. Он на самом деле заслужил быть на Матче звезд, но, к сожалению, природу не обманешь. Простуда - это непростая вещь, и я знаю, что он никогда обманывать не будет", - подчеркнул Зарипов.

Мастер-шоу и Матч звезд КХЛ пройдут на "ВТБ-Арене" в Москве. "Если сравнивать Москву с другими городами, то понятно, что здесь совсем другие масштабы. В таких городах, как Казань, Омск, Уфа, больший ажиотаж в преддверии подобных праздников. Но я уверен, что и завтра на арене мы ощутим весь вкус праздника российского хоккея", - отметил Зарипов.

38-летний Зарипов примет участие в восьмом Матче звезд КХЛ в своей карьере. "Каждое мероприятие отличается от другого, но вне зависимости от организации и условий это большой праздник для всего российского хоккея. Эти дни полностью посвящены всем лучшим игрокам нашей лиги, для меня большая честь присутствовать на этом празднике в очередной раз. Это большой праздник для хоккеистов, здесь мы имеем возможность увидеться со старыми и новыми друзьями и пообщаться в позитивном ключе", - заключил Зарипов.

Зарипов был выбран капитаном команды дивизиона Харламова на Матч звезд.

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