"Зенит" уступил "Валенсии" в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 17 января. Петербургский "Зенит" уступил испанской "Валенсии" со счетом 81:86 в матче 20-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла на паркете "Сибур Арены" (Санкт-Петербург) в присутствии 4733 зрителей.

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Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Зенита" Эндрю Альбиси, набравший 18 очков.

В турнирной таблице Евролиги "Зенит" занимает предпоследнее, 17-е место, имея в активе шесть побед в 20 матчах. "Валенсия" находится на седьмой позиции (10 побед после 20 игр).

В следующем туре Евролиги 23 января "Зенит" дома сыграет с греческим "Олимпиакосом", в этот же день "Валенсия" в Москве встретится с ЦСКА.