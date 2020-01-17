Ватерполистки сборной Венгрии обыграли команду Греции в матче чемпионата Европы

ТАСС, 17 января. Венгерские ватерполистки победили сборную Греции в матче группового раунда чемпионата Европы. Соревнования проходят в Будапеште. Встреча завершилась со счетом 13:10 в пользу венгерок. В другом матче группы А сборная Словакии обыграла команду Сербии (6:2).

Благодаря победе сборная Венгрии возглавила группу А, не зная поражений после четырех туров и набрав 12 очков. Российские ватерполистки занимают второе место, набрав девять очков. Греческая команда также имеет девять очков, но уступает россиянкам по дополнительным показателям. На четвертой и пятой позициях расположились команды Словакии и Хорватии, набравшие по три очка, сборная Сербии замыкает таблицу в группе А, проиграв во всех матчах.

Сборные Венгрии, России и Греции обеспечили выход в четвертьфинал чемпионата Европы. В следующем туре 19 января сборная Венгрии сыграет с командой Сербии, а греческая сборная встретится с российской.

В группе В итальянки оказались сильнее сборной Израиля (17:1). Сборные Нидерландов и Испании лидируют в группе B, набрав 12 очков после четырех матчей. Итальянки и француженки имеют по шесть очков. Команды Израиля и Германии не набрали ни одного очка в четырех встречах.

В чемпионате Европы принимают участие 12 команд, которые разделены на две группы. В четвертьфинал выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.

Чемпионат Европы завершится 25 января. Турнир является отборочным на Олимпийские игры 2020 года в Токио, путевку на Олимпиаду получит победитель европейского первенства.