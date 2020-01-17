{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧЕ-2020 по водному поло

Ватерполистки сборной Венгрии обыграли команду Греции в матче чемпионата Европы

Сборные Венгрии, России и Греции обеспечили выход в четвертьфинал чемпионата Европы

ТАСС, 17 января. Венгерские ватерполистки победили сборную Греции в матче группового раунда чемпионата Европы. Соревнования проходят в Будапеште.
Встреча завершилась со счетом 13:10 в пользу венгерок. В другом матче группы А сборная Словакии обыграла команду Сербии (6:2). 

На эту тему
Российские ватерполистки досрочно вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Благодаря победе сборная Венгрии возглавила группу А, не зная поражений после четырех туров и набрав 12 очков. Российские ватерполистки занимают второе место, набрав девять очков. Греческая команда также имеет девять очков, но уступает россиянкам по дополнительным показателям. На четвертой и пятой позициях расположились команды Словакии и Хорватии, набравшие по три очка, сборная Сербии замыкает таблицу в группе А, проиграв во всех матчах.

Сборные Венгрии, России и Греции обеспечили выход в четвертьфинал чемпионата Европы. В следующем туре 19 января сборная Венгрии сыграет с командой Сербии, а греческая сборная встретится с российской.

В группе В итальянки оказались сильнее сборной Израиля (17:1). Сборные Нидерландов и Испании лидируют в группе B, набрав 12 очков после четырех матчей. Итальянки и француженки имеют по шесть очков. Команды Израиля и Германии не набрали ни одного очка в четырех встречах.

В чемпионате Европы принимают участие 12 команд, которые разделены на две группы. В четвертьфинал выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.

Чемпионат Европы завершится 25 января. Турнир является отборочным на Олимпийские игры 2020 года в Токио, путевку на Олимпиаду получит победитель европейского первенства.

Теги
ЧЕ-2020 по водному поло
Реклама на ТАСС
Еврокубки
Кущенко: матчи Евролиги показали, что Единая лига ВТБ не слабее чемпионата Испании
В течение двух дней ЦСКА и "Химки" обыграли мадридский "Реал"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС