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Футбол в России

Смертин: работа РФС по юношеской лиге не ограничивается футбольным полем

В пятницу футболисты школы "Зенит" посетили выставку в "Манеже"

ТАСС, 17 января. Российский футбольный союз (РФС) проводит образовательную работу среди игроков Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ), так как в задачи федерации, помимо профессиональной подготовки, входит воспитание. Об этом рассказал советник президента РФС Алексей Смертин, чей комментарий приводит пресс-служба организации.

В пятницу футболисты петербургской СШОР "Зенит", выступающие в ЮФЛ, посетили выставку в "Манеже", посвященную советским живописцам Александру Дейнеке и Александру Самохвалову.

"Юношеская футбольная лига не ограничивается только футбольным полем. Задача Российского футбольного союза подготовить профессионального футболиста, достойного гражданина и культурного человека. Эта экскурсия, которую организовали ЮФЛ и Манеж, - лишь первый шаг на этом пути. Мы продолжим эту культурную и образовательную работу", - отметил Смертин.

О создании ЮФЛ было объявлено в апреле, в августе стартовал чемпионат, в котором принимают участие 12 команд. В турнире по системе "осень - весна" среди игроков до 17 лет выступают команды детско-юношеских спортивных школ, из которых семь представляют клубы РПЛ: ЦСКА, "Спартак", "Динамо", "Локомотив" (все - Москва), "Зенит", "Рубин" (Казань) и "Краснодар". После 13 туров в турнирной таблице ЮФЛ лидирует московское "Чертаново", набравшее 35 очков. 

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Российский футбол
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