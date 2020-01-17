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Еврокубки

Кущенко: матчи Евролиги показали, что Единая лига ВТБ не слабее чемпионата Испании

В течение двух дней ЦСКА и "Химки" обыграли мадридский "Реал"

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Последние матчи баскетбольной Евролиги показали, что Единая лига ВТБ не уступает по уровню испанскому чемпионату, считающемуся лучшим в Европе. Такое мнение ТАСС высказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

В пятницу ЦСКА в Евролиге обыграл дома "Басконию" со счетом 94:90. 14 января армейцы выиграли у мадридского "Реала" (60:55). 16 января подмосковные "Химки" победили "Реал" со счетом 102:94.

"В игре с "Басконией" ЦСКА в концовке сам себе создал проблемы, но в целом армейцы контролировали игру, это было видно. ЦСКА хорошо разобрал соперника, - сказал Кущенко. - В последнее время лучшие клубы Единой лиги ВТБ часто встречались с командами испанской лиги, считающейся лучшей в Европе, и выглядели на уровне. "Зенит" сегодня уступил в упорной борьбе, "Химки" накануне командно и феноменально выиграли у "Реала", лидера Испании".

"Зрители Евролиги увидели команды двух сильнейших лиг, и баскетбол они показали на уровне - зрелищный, непредсказуемый", - добавил глава Единой лиги ВТБ.

В таблице ЦСКА идет четвертым с 14 победами в 20 матчах. В следующем матче ЦСКА примет испанскую "Валенсию" 23 января.

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