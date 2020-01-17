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Зимние олимпийские виды спорта

Российские керлингисты сыграют с китайцами за путевку на чемпионат мира

Сборная России заняла второе место в отборочном раунде

ТАСС, 17 января. Мужская сборная России по керлингу победила команду Финляндии в заключительном матче группового раунда квалификационного турнира чемпионата мира 2020 года. Отборочные соревнования проходят в Финляндии.

Встреча завершилась со счетом 12:7 в пользу российской сборной. В составе россиян выступают Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов и Антон Калалб.

Сборная России по итогам группового этапа заняла второе место с пятью победами при двух поражениях и разыграет первую путевку на чемпионат мира в очной встрече против керлингистов из Китая, которые стали первыми в группе (шесть побед, одно поражение). Проигравшая в этом матче сборная встретится с командой, которая заняла третье место на предварительном этапе, в этой игре определится второй участник мирового первенства.

В рамках группового этапа квалификации к чемпионату мира соперниками сборной России также являлись команды Англии, Польши, Финляндии, Мексики, Чехии и Японии. В матче групповой стадии сборная России уступила команде Китая со счетом 5:7.

Квалификационный турнир в Финляндии завершится 18 января. Чемпионат мира 2020 года среди мужских команд пройдет с 25 марта по 5 апреля в Шотландии.

Женская сборная России квалифицировалась на чемпионат мира 2020 года, который пройдет в Канаде с 14 по 22 марта.

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Зимние олимпийские виды спорта
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