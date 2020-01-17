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Мировой футбол

Чемпионат Кипра по футболу остановлен из-за покушения на арбитра

На фоне коррупционных скандалов в кипрском футболе взорвали автомобиль судьи Андреаса Константину

ТАСС, 17 января. Розыгрыш чемпионата Кипра по футболу остановлен на неопределенный срок из-за покушения на жизнь одного из арбитров турнира. Об этом сообщает пресс-служба Кипрской федерации футбола.

Автомобиль 33-летнего судьи Андреаса Константину, обслуживающего матчи чемпионата Кипра, был заминирован. По сообщениям правоохранительных органов, покушение произошло на стоянке у дома арбитра. После взрыва автомобиль получил существенные повреждения. Константино не пострадал.

Покушение на арбитра могло стать реакцией на накаленную ситуацию в кипрском футболе, связанную с коррупцией и подкупом судей. Ранее футбольный клуб "Омония" на своем официальном сайте опубликовал сообщение о том, что клуб готов сообщить Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) о матчах, на исход которых, по мнению представителей кипрской команды, повлияли судьи предвзятыми решениями.

Теги
КипрМировой футбол
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