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Матч звезд КХЛ

Звездный уик-энд с участием лучших игроков КХЛ стартует в Москве

Мероприятия Матча звезд пройдут 18 и 19 января на "ВТБ-Арене"
Описание
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Мастер-шоу и ФОНБЕТ Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоятся в Москве в субботу и воскресенье. Оба мероприятия пройдут на "ВТБ-Арене", вмещающей 10 900 зрителей.

Матч звезд станет 12-м в истории КХЛ и третий раз пройдет в столице России. Первое подобное мероприятие состоялось в 2009 году на Красной площади. Также Матч звезд принимали Минск, Санкт-Петербург, Рига, Челябинск, Братислава, Сочи, Москва, Уфа и Астана. В 2019 году мероприятие прошло в Казани.

Составы участников Матча звезд определялись в три этапа. Голосованием болельщиков были выбраны по четыре игрока в каждую из четырех команд. На втором этапе представители СМИ выбрали по одному вратарю, нападающему и защитнику в сборную каждого дивизиона. После этого спортивный департамент КХЛ определил недостающих игроков в каждую из команд, однако по различным причинам в составах произошли восемь изменений.

В команду дивизиона Борова вошли вратари Юлиус Гудачек ("Спартак", выбор болельщиков) и Иван Бочаров ("Динамо" Москва, выбор СМИ), защитники Юусо Хиетанен ("Динамо" Москва, выбор болельщиков), Микко Лехтонен ("Йокерит", выбор СМИ) и Яков Рылов ("Спартак", выбор КХЛ), нападающие Вадим Шипачев ("Динамо" Москва, выбор болельщиков), Дмитрий Яшкин ("Динамо" Москва, выбор СМИ), Лаурис Дарзиньш ("Динамо" Рига, выбор КХЛ), Иван Морозов ("Северсталь", выбор КХЛ) и Владимир Ткачев (СКА, выбор КХЛ). За сборную дивизиона Тарасова сыграют вратари Андрей Тихомиров ("Торпедо", выбор болельщиков) и Илья Сорокин (ЦСКА, выбор СМИ), защитники Илья Шинкевич ("Витязь", выбор болельщиков), Чарлз Геноуэй ("Торпедо", выбор СМИ) и Мэт Робинсон (ЦСКА, выбор КХЛ), нападающие Вячеслав Грецкий ("Динамо" Минск, выбор болельщиков), Кирилл Капризов (ЦСКА, выбор СМИ), Стефан Да Коста ("Локомотив", выбор КХЛ), Александр Семин ("Витязь", выбор КХЛ) и Сергей Шмелев (ХК "Сочи", выбор КХЛ). Дивизион Чернышева представят вратари Юха Метсола ("Салават Юлаев", выбор болельщиков) и Игорь Бобков ("Авангард", выбор СМИ), защитники Вячеслав Войнов ("Авангард", выбор болельщиков), Даррен Диц ("Барыс", выбор СМИ) и Адам Альмквист ("Адмирал", выбор КХЛ), нападающие Кирилл Семенов ("Авангард", выбор болельщиков), Никита Сошников ("Салават Юлаев", выбор СМИ), Брэндон Ип ("Куньлунь Ред Стар", выбор КХЛ), Гинек Зогорна ("Амур", выбор КХЛ) и Линус Умарк ("Салават Юлаев", выбор КХЛ). За команду дивизиона Харламова сыграют вратари Тимур Билялов ("Ак Барс", выбор болельщиков) и Якуб Коварж ("Автомобилист", выбор СМИ), защитники Кристиан Хенкель ("Ак Барс", выбор болельщиков), Юрки Йокипакка ("Сибирь", выбор СМИ) и Ник Бэйлен ("Трактор", выбор КХЛ), нападающие Найджел Доус ("Автомобилист", выбор болельщиков), Деннис Расмуссен ("Металлург", выбор СМИ), Данис Зарипов ("Ак Барс", выбор КХЛ), Павел Порядин ("Нефтехимик", выбор КХЛ) и Лукаш Седлак ("Трактор", выбор КХЛ).

Матч звезд пройдет в формате "три на три", команды проведут два периода по 10 минут. Сборные четырех дивизионов сыграют мини-турнир, в полуфиналах команда дивизиона Боброва встретится с командой дивизиона Тарасова, а сборная дивизиона Чернышева с командой дивизиона Харламова. Главные тренеры команд определялись лигой, ими стали Игорь Никитин (ЦСКА), Алексей Кудашов (СКА), Дмитрий Квартальнов ("Ак Барс") и Боб Хартли ("Авангард"). В роли помощников наставников тренеров выступят телекомментаторы Леонид Вайсфельд, Денис Казанский, Олег Мосалев и Дмитрий Федоров.

Мастер-шоу и Матч звезд КХЛ завершат программу ФОНБЕТ Недели звезд хоккея. 11 и 12 января на "ВТБ-Арене" состоялись Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и Матч звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ). Четыре лучших игрока Кубка вызова МХЛ на церемонии представления хоккеистов Матча звезд КХЛ были путем жеребьевки распределены по командам дивизионов. В сборную дивизиона Тарасова попал Егор Анисимов, состав команды Харламова пополнил Никита Гончаров, за сборную дивизиона Боброва сыграет Герман Шапорев, а за дивизион Чернышева - Егор Чинахов.

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