Чемпионат Европы по санному спорту стартует в норвежском Лиллехаммере

ТАСС, 18 января. Пятнадцать россиян примут участие в чемпионате Европы по санному спорту, который пройдет с 18 по 19 января в норвежском Лиллехаммере. Европейское первенство является вторым по важности турниром сезона после чемпионата мира, который пройдет в середине февраля в Сочи.

Лиллехаммер будет принимать чемпионат Европы первый раз. В 1994 году на этой трассе были разыграны медали олимпийского турнира. В 1995 году здесь проходил чемпионат мира, а в 2016 году - зимние юношеские Олимпийские игры.

Будут разыграны четыре комплекта наград. В субботу станут известны чемпионы Европы в соревнованиях саней-двоек среди мужчин и в женских одиночных санях. Турнир завершится в воскресенье мужскими стартами и командной гонкой.

В состав женской сборной России на соревнования, которые совмещены с этапом Кубка мира, вошли Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Олеся Михайленко и Екатерина Катникова. В мужских одиночках выступят Семен Павличенко, Роман Репилов, Александр Горбацевич, Степан Федоров и Максим Аравин. В соревнованиях экипажей мужских саней-двоек будут соревноваться дуэты Всеволод Кашкин / Константин Коршунов, Владислав Южаков / Юрий Прохоров и Александр Денисьев / Владислав Антонов.

На предыдущем чемпионате Европы, который проходил в начале февраля 2019 года в немецком Оберхофе, сборная России выиграла две награды. Павличенко завоевал золото в личном турнире, а его товарищ по команде Репилов - серебро. Победу в общем зачете одержала команда Германии, выигравшая две золотые, три серебряные и одну бронзовую награды. Третьими с одной золотой медалью стали итальянцы, победившие в командной гонке.

Следующим крупным турниром в санном спорте станет чемпионат мира в Сочи, который пройдет с 14 по 16 февраля. После четырех проведенных этапов Кубка мира Иванова и Репилов занимают первые места в общих зачетах.