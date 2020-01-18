Чемпионат России по скалолазанию перенесен на другую дату из-за неготовности спортобъекта

ТАСС, 18 января. Чемпионат России по скалолазанию в Воронеже перенесен на более поздний срок из-за незавершенных строительных работ на спортивном объекте. Об этом сообщает пресс-служба Федерации скалолазания России.

Турнир должен был пройти с 4 по 10 марта. Предварительно соревнования перенесены на 11-18 мая, окончательная информация о новых сроках проведения чемпионата появится позднее.

Скалолазание впервые вошло в программу Олимпийских игр и будет представлено на Олимпиаде 2020 года в Токио, которая пройдет с 24 июля по 9 августа.