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Летние олимпийские виды спорта

Чемпионат России по скалолазанию перенесен на другую дату из-за неготовности спортобъекта

Предварительно соревнования в Воронеже перенесены на 11-18 мая
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 18 января. Чемпионат России по скалолазанию в Воронеже перенесен на более поздний срок из-за незавершенных строительных работ на спортивном объекте. Об этом сообщает пресс-служба Федерации скалолазания России.

Турнир должен был пройти с 4 по 10 марта. Предварительно соревнования перенесены на 11-18 мая, окончательная информация о новых сроках проведения чемпионата появится позднее.

Скалолазание впервые вошло в программу Олимпийских игр и будет представлено на Олимпиаде 2020 года в Токио, которая пройдет с 24 июля по 9 августа.

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