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Зимние олимпийские виды спорта

Кулижников и Фаткулина вошли в состав конькобежной сборной России на ЧМ в Солт-Лейк-Сити

Чемпионат мира на отдельных дистанциях пройдет с 13 по 16 февраля
Павел Кулижников EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS
Описание
Павел Кулижников
© EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Многократный чемпион и рекордсмен мира Павел Кулижников и серебряный призер Олимпиады в Сочи Ольга Фаткулина вошли в состав сборной России на чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который пройдет с 13 по 16 февраля в американском Солт-Лейк-Сити (штат Юта). Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Российская команда на чемпионате мира в США будет представлена 17 спортсменами. За мужчин выступят Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Даниил Беляев, Сергей Трофимов, Денис Юсков, Данила Семериков, Александр Румянцев и Руслан Захаров. В составе женской сборной России примут участие Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Екатерина Шихова, Евгения Лаленкова, Елизавета Казелина, Наталья Воронина и Елена Сохрякова.

На чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который проходил в 2019 году в немецком Инцеле, сборная России завоевала 11 медалей (одну золотую и 10 бронзовых). По количеству наград россияне тогда уступили только норвежцам (16). Единственное золото у России выиграл спринтер Мурашов на дистанции 500 метров.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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