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Australian Open

Российский теннисист Рублев выиграл второй турнир ATP подряд

В субботу в финале турнира в Аделаиде россиянин обыграл Ллойда Харриса из ЮАР
Андрей Рублев AP Photo/James Elsby
Описание
Андрей Рублев
© AP Photo/James Elsby

ТАСС, 18 января. Россиянин Андрей Рублев одержал победу над южноафриканцем Ллойдом Харрисом в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийской Аделаиде. Призовой фонд соревнований составляет $610 тыс.

Встреча, которая продолжалась 56 минут, завершилась победой россиянина, посеянного на турнире под третьим номером, со счетом 6:3, 6:0. 22-летний южноафриканец занимает в рейтинге ATP 91-е место, спортсмен пробился в основную сетку турнира через квалификацию. Теннисисты провели первый очный матч.

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22-летний Рублев выиграл второй турнир подряд, 11 января в решающем матче в Дохе он победил француза Корентена Муте - 6:2, 7:6 (7:3). Всего за карьеру он выиграл четыре турнира АТР, в рейтинге организации спортсмен занимает 18-е место, его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2017 году. Он стал первым теннисистом в мужском туре с 2004 года, выигравшим два титула в первые две недели сезона (в 2004 году это достижение покорилось словаку Доминику Хрбаты). В обновленной версии рейтинга ATP, которая будет опубликована в понедельник, Рублев поднимется на 16-ю строчку, обойдет россиянина Карена Хачанова и станет второй ракеткой России.

После победы на предыдущем турнире Рублев впервые в карьере вошел в двадцатку лучших в рейтинге ATP. Впервые с 2005 года трое представителей России вошли в список первых 20 игроков рейтинга (на данный момент Даниил Медведев располагается на четвертом месте, Хачанов - на 16-м). В предыдущий раз трое российских теннисистов занимали места в топ-20 рейтинга ATP с 21 по 28 марта 2005 года, тогда Марат Сафин был четвертым, Николай Давыденко - 15-м, Михаил Южный - 19-м.

На следующей неделе Рублев стартует в Открытом чемпионате Австралии, в первом раунде турнира он встретится с австралийцем Кристофером О'Коннеллом.

Турнир ATP в Аделаиде проводился впервые. Он заменяет соревнования, которые проходили в Сиднее с 1885 года.

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