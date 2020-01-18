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Australian Open

Веснина: Рублев получил хорошую игровую практику и уверенность перед Australian Open

Россиянин выиграл два турнира ATP подряд
Елена Веснина Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Елена Веснина
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев удачно начал сезон и получил хорошую игровую практику перед Открытым чемпионатом Австралии, который стартует в понедельник в Мельбурне. Таким мнением с ТАСС поделилась олимпийская чемпионка Елена Веснина.

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Рублев в субботу одержал победу над южноафриканцем Ллойдом Харрисом в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийской Аделаиде. 22-летний Рублев выиграл второй турнир подряд, 11 января в решающем матче в Дохе он победил француза Корентена Муте - 6:2, 7:6 (7:3). В обновленном рейтинге ATP, который будет опубликован в понедельник, Рублев поднимется на 16-ю строчку, обойдет соотечественника Карена Хачанова и станет второй ракеткой России.

"Это большой успех - не помню уже, когда в начале сезона один спортсмен два титула подряд выигрывал, Андрей - большой молодец, удачно начал сезон, - сказала Веснина. - Сейчас главное - восстановиться физически к Открытому чемпионату Австралии, психологически он сейчас на подъеме. К Открытому чемпионату Австралии Андрей получил хорошую игровую практику и уверенность".

Лучшим результатом россиянина на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2017 году. Всего за карьеру он выиграл четыре турнира АТР, на данный момент в рейтинге организации спортсмен занимает 18-е место.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 20 января по 2 февраля. В первом круге турнира Рублев встретится с австралийцем Кристофером О'Коннеллом, матч пройдет в ночь на вторник.

Теги
Australian OpenВеснина, Елена Сергеевна
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