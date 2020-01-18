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Australian Open

Кафельников: Рублев идеально готов к сезону, у него будут шансы на Australian Open

Российский теннисист выиграл два турнира ATP подряд
Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников Андрей Иванов/ТАСС
Описание
Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников
© Андрей Иванов/ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев второй победой подряд на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) продемонстрировал профессиональный рост и идеальную подготовку в межсезонье, у него будут хорошие шансы на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате Австралии. Таким мнением с ТАСС поделился вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Евгений Кафельников.

Рублев в субботу одержал победу над южноафриканцем Ллойдом Харрисом в финале турнира ATP в австралийской Аделаиде. 22-летний Рублев выиграл второй турнир подряд, 11 января в решающем матче в Дохе он победил француза Корентена Муте. В обновленном рейтинге ATP, который будет опубликован в понедельник, Рублев поднимется на 16-ю строчку, обойдет соотечественника Карена Хачанова и станет второй ракеткой России.

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"Андрей - молодец, искренне рад за него, он идеально подготовился к сезону - восемь побед, ни одного поражения и уже два титула, - отметил Кафельников. - Понятно, что сейчас болельщики будут ждать от него удачного выступления и на Открытом чемпионате Австралии, и шансы безусловно будут, все будет зависеть от него самого".

Кафельников отметил характер, проявленный Рублевым в пятницу в полуфинальном матче, который он выиграл у канадца Феликса Оже-Альяссима, сеянного в Аделаиде вторым. Встреча продолжалась 3 часа 2 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (7:9), 6:4. "Проигрывал 0:3 (по ходу третьего сета - прим. ТАСС), другой в такой ситуации руки бы опустил, но не он. Никаких других слов, кроме искреннего восхищения, высказать не могу - парень вырос, окрепчал".

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 20 января по 2 февраля. В первом круге турнира Рублев встретится с австралийцем Кристофером О'Коннеллом, матч пройдет в ночь на вторник.

Теги
Australian OpenКафельников, Евгений Александрович
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