ФК "Оренбург" летом планирует увеличить вместимость домашнего стадиона до 10 тыс. зрителей

МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Оренбург" после завершения сезона-2019/20 собирается увеличить вместимость домашнего стадиона команды "Газовик" до 10 тыс. зрительских мест. Об этом ТАСС в субботу сообщил президент клуба Владимир Кияев.

В начале сезона у Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ) были претензии к стадиону "Оренбурга", однако 18 сентября РФС в виде исключения разрешить клубу проводить домашние матчи на этой арене, которая вмещает 7520 человек. Сертификат соответствия второй категории действителен до 15 сентября 2021 года. В конце декабря 2019 года президент "Оренбурга" сообщил ТАСС, что строительство нового стадиона в городе планируется начать через три-четыре года. При этом он отметил, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер поддерживает эту идею.

"Мы планируем начать реконструкцию стадиона, как только закончится сезон, - сказал Кияев. - Наверное, в середине мая уже приступим к ней. Стоит задача увеличить вместимость до 10 тыс. мест".

"Проектировщики сейчас все делают; думаю, к началу сезона мы уложимся. Там только небольшие изменения в металлоконструкции, без литья бетона, основания и опор. Это делается достаточно быстро. Увеличим количество посадочных мест и приведем стадион в соответствие с регламентом", - добавил президент "Оренбурга".

Перед 20-м туром, который пройдет в марте 2020 года, "Оренбург" расположился на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков после 18 матчей. Клуб имеет одну игру в запасе, 23 февраля он проведет гостевую встречу 18-го тура с "Сочи", которая была перенесена из-за болезни игроков сочинской команды.