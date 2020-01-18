Российская саночница Иванова стала первой на чемпионате Европы

ТАСС, 18 января. Россиянка Татьяна Иванова заняла первое место на чемпионате Европы по санному спорту, который проходит в норвежском Лиллехаммере.

Гарт: российские саночницы являются лучшими в мире, ими по праву можно гордиться

Россиянка показала результат 1 минута 35,482 секунды. Второй на чемпионате Европы, который проходит в рамках этапа Кубка мира, стала немка Юлия Таубиц (отставание 0,142 секунды), бронзовую медаль европейского первенства завоевала еще одна россиянка Виктория Демченко (+0,170). Второе место на этапе Кубка мира заняла американка Саммер Бритчер (+0,117), третье - Таубиц.

28-летняя Иванова в четвертый раз стала чемпионкой Европы в одиночных санях (2010, 2012, 2018, 2020), также в ее активе золотые медали в эстафете (2012, 2018). Россиянка является чемпионкой мира (2019) и серебряным призером Олимпийских игр - 2014 в эстафете. Для 24-летней Демченко эта медаль стала первой на чемпионатах Европы.

Иванова продолжает возглавлять общий зачет Кубка мира, набрав 582 очка, второй идет Таубиц (580), третьей - Демченко (392).

Чемпионат Европы завершится в воскресенье.