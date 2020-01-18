Российский лыжник Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе КМ в Чехии

ТАСС, 18 января. Россиянин Александр Большунов занял первое место в гонке с раздельным стартом свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжному спорту, который проходит в Чехии.

Российская лыжница Непряева стала второй в гонке на 10 км на этапе КМ в Чехии

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Спортсмен преодолел дистанцию 15 км за 33 минуты 45 секунд. Второе место занял финн Ииво Нисканен (отставание 24,3 секунды), третье время показал норвежец Шур Рёте (+40,0). Россиянин Андрей Мельниченко стал четвертым (+54,0), Алексей Червоткин - девятым (+1.14,8), Артем Мальцев - 15-м (+1.35,1), Андрей Ларьков - 20-м (+1.50,3), Александр Бессмертных - 25-м (+2.15,8), Ермил Вокуев - 51-м (+3.30,5), Александр Терентьев - 65-м (+4.42,0).

Для Большунова этот старт стал первым после многодневной гонки "Тур де Ски", где он занял первое место. Российский спортсмен возглавляет общий зачет Кубка мира.

Этап Кубка мира завершится в воскресенье.