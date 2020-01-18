Четыре очка на двоих. 28 лет назад россияне дебютировали в Матче звезд НХЛ

ТАСС, 18 января. Нападающие Сергей Федоров и Александр Могильный первыми из россиян 28 лет назад приняли участие в Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В игре, проходившей в Филадельфии (штат Пенсильвания) 18 января 1992 года, оба россиянина сыграли друг против друга за команды разных конференций и набрали по два очка. К середине января 1992 года на счету Могильного было уже два сезона в НХЛ, в то время как у Федорова только один. Первым из них в НХЛ перебрался в 1989 году Могильный, а Федоров оказался там спустя год. Объединяло их то, что оба переехали нелегально, сбежав из сборной СССР. Могильный это сделал после завершения чемпионата мира в Швеции в 1989 году, а Федоров - во время Игр доброй воли в Сиэтле в 1990 году.

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За год до побега Могильный был задрафтован в пятом раунде под 89-м номером "Баффало" и оказался в этой команде. Федоров на год позже был выбран на драфте "Детройтом" раундом выше под общим 74-м номером. В дебютной игре 5 октября 1989 года Могильный забил в первой же смене. В первом сезоне в 65 матчах регулярного чемпионата он набрал 43 очка (15 голов + 28 передач), что можно было считать неплохим результатом, но в четырех играх плей-офф он отдал только одну голевую передачу. Намного лучше Могильный сыграл в последующие годы: в сезоне-1990/91 в 62 матчах он набрал 64 очка (30+34) и отдал шесть голевых передач в шести играх Кубка Стэнли. Федоров в своем первом сезоне выступил намного лучше Могильного - 79 очков (31+48) в 77 матчах регулярного чемпионата и шесть очков (1+5) в семи играх плей-офф. Российский фотофиниш На момент дебюта в Матче звезд Могильный был лучшим снайпером "Баффало" с 20 шайбами, а Федоров в сезоне-1990/91 претендовал на титул лучшего новичка лиги. Несмотря на такие достижения, россиян, выходивших во время представления команд на арене "Спектрум" последними в порядке возрастания номеров участников матча (Могильный играл под 89-м номером, а Федоров - под 91-м), болельщики бурными аплодисментами не встретили. Достались эти овации тем, кто был выбран болельщиками в стартовые пятерки команд конференции Принца Уэльского (современная Восточная конференция) и конференции Кларенса Кэмпбелла (современная Западная конференция). Это и капитаны обеих команд Марио Лемье и Уэйн Гретцки, лучший новичок сезона-1990/91, ученик Владислава Третьяка вратарь Эд Белфор. По одному игроку из каждой конференции тогда определял комиссар НХЛ, еще по 15 хоккеистов, включая Могильного и Федорова, из обеих команд впервые в истории Матчей звезд выбрал комитет генеральных менеджеров клубов.

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