Четыре очка на двоих. 28 лет назад россияне дебютировали в Матче звезд НХЛ

ТАСС, 18 января. Нападающие Сергей Федоров и Александр Могильный первыми из россиян 28 лет назад приняли участие в Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В игре, проходившей в Филадельфии (штат Пенсильвания) 18 января 1992 года, оба россиянина сыграли друг против друга за команды разных конференций и набрали по два очка.
К середине января 1992 года на счету Могильного было уже два сезона в НХЛ, в то время как у Федорова только один. Первым из них в НХЛ перебрался в 1989 году Могильный, а Федоров оказался там спустя год. Объединяло их то, что оба переехали нелегально, сбежав из сборной СССР. Могильный это сделал после завершения чемпионата мира в Швеции в 1989 году, а Федоров - во время Игр доброй воли в Сиэтле в 1990 году.
За год до побега Могильный был задрафтован в пятом раунде под 89-м номером "Баффало" и оказался в этой команде. Федоров на год позже был выбран на драфте "Детройтом" раундом выше под общим 74-м номером. В дебютной игре 5 октября 1989 года Могильный забил в первой же смене. В первом сезоне в 65 матчах регулярного чемпионата он набрал 43 очка (15 голов + 28 передач), что можно было считать неплохим результатом, но в четырех играх плей-офф он отдал только одну голевую передачу.
Намного лучше Могильный сыграл в последующие годы: в сезоне-1990/91 в 62 матчах он набрал 64 очка (30+34) и отдал шесть голевых передач в шести играх Кубка Стэнли. Федоров в своем первом сезоне выступил намного лучше Могильного - 79 очков (31+48) в 77 матчах регулярного чемпионата и шесть очков (1+5) в семи играх плей-офф.
Российский фотофиниш
На момент дебюта в Матче звезд Могильный был лучшим снайпером "Баффало" с 20 шайбами, а Федоров в сезоне-1990/91 претендовал на титул лучшего новичка лиги. Несмотря на такие достижения, россиян, выходивших во время представления команд на арене "Спектрум" последними в порядке возрастания номеров участников матча (Могильный играл под 89-м номером, а Федоров - под 91-м), болельщики бурными аплодисментами не встретили.
Достались эти овации тем, кто был выбран болельщиками в стартовые пятерки команд конференции Принца Уэльского (современная Восточная конференция) и конференции Кларенса Кэмпбелла (современная Западная конференция). Это и капитаны обеих команд Марио Лемье и Уэйн Гретцки, лучший новичок сезона-1990/91, ученик Владислава Третьяка вратарь Эд Белфор. По одному игроку из каждой конференции тогда определял комиссар НХЛ, еще по 15 хоккеистов, включая Могильного и Федорова, из обеих команд впервые в истории Матчей звезд выбрал комитет генеральных менеджеров клубов.
В то время, помимо таких матчей уже существовала практика проведения различных конкурсов. В день Матча звезд в рамках Super Skills Competition игроки определяли самого быстрого хоккеиста, также прошли соревнования на точность и силу бросков, друг с другом состязались и голкиперы. Россияне показали себя самыми быстрыми - Федоров опередил Могильного в результате фотофиниша, пробежав круг за 14,363 секунды.
Самым метким игроком стал защитник "Бостона" Рэй Бурк, реализовав все четыре броска. Рекорд того Матча звезд по силе броска установил защитник "Калгари" Эл Макиннис, бросив шайбу со скоростью 149,6 км/ч. В споре же голкиперов победил Майк Рихтер из "Нью-Йорк Рейнджерс".
Поскольку по итогам тех конкурсов была ничья, команды определили победителя по итогам серии буллитов. Победила команда конференции Принца Уэльского после точного броска Лемье.
Впервые без удалений
На том Матче звезд впервые в своей карьере отличились семь игроков, в том числе Могильный и еще три дебютанта: Оуэн Нолан, Гэри Робертс и Рэнди Бурридж. Уроженец Хабаровска, которому было тогда 22 года, также стал автором голевой передачи, ассистировав вместе с Марком Мессье Скотту Стивенсу. Федоров отдал две голевые передачи Брайну Беллоузу, его команда выиграла со счетом 10:6. Самым ценным игроком матча был признан Бретт Халл, который играл в одном звене с Гретцки и Люком Робитайлом, на счету этой тройки оказалось три шайбы, Халл забросил две шайбы и отдал результативную передачу.
Этот матч был также интересен тем, что в нем впервые в истории подобных игр не было удалений. В каждой команде было по три вратаря, которые отыграли по периоду. В предыдущих матчах в командах играло по два голкипера, которые менялись по ходу второй 20-минутки.