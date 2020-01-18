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Зимние олимпийские виды спорта

Бородавко: лыжник Большунов на этапе КМ в Чехии победил не только соперников, но и погоду

Россиянин одержал победу в гонке на 15 км свободным стилем

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов сумел победить в субботней гонке на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место вопреки тяжелым погодным условиям. Об этом сообщил ТАСС тренер Большунова Юрий Бородавко.

Россиянин преодолел дистанцию за 33 минуты 45,0 секунд. Второе место занял финн Ииво Нисканен (отставание 24,3 секунды), третье время показал норвежец Шур Рёте (+40,0).

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"Мы очень рады этому успеху Александра, тем более, что победа была достигнута на дистанции коньковым стилем, - сказал Бородавко. - Сегодня из-за погоды Большунову пришлось очень непросто. Шел сильный снег, трасса была очень мягкой, а для нашего тяжелого спортсмена это вызывало дополнительные трудности. Но он сегодня сумел победить не только соперников, но и погоду, добившись заслуженного успеха".

Для Большунова этот старт стал первым после многодневной гонки "Тур де Ски", где он занял первое место. Российский спортсмен возглавляет общий зачет Кубка мира.

Этап Кубка мира завершится в воскресенье.

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Зимние олимпийские виды спорта
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