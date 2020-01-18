Президент ФК "Оренбург": Деспотович останется в команде минимум до конца сезона

МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Лучший бомбардир и капитан футбольного клуба "Оренбург" Джордже Деспотович останется в команде минимум до конца сезона. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Владимир Кияев.

Ранее телеканал "Матч ТВ" сообщил, что Деспотович может продолжить карьеру в "Сочи" и клубы ведут переговоры. Трансферное окно в чемпионате России откроется 22 января. 27-летний сербский нападающий выступает за "Оренбург" с 2018 года. В этом сезоне он принял участие в 18 матчах во всех турнирах, забив семь мячей и отдав одну голевую передачу.

"У Джордже Деспотовича заканчивается контракт, но я еще перед Новым годом сделал предложение по поводу продления соглашения - он, видимо, думает. Этот сезон он точно доигрывает в нашем клубе, - сказал Кияев. - С кем-то уже договорились, как с Сергеем Тереховым и Андреем Малых, с кем-то, кто нам не очень подходит по разным причинам, будет расторгать контракты. В основном состав остается прежним".

По словам президента клуба, в "Оренбурге", скорее всего, не останутся два полузащитника: 30-летний Никита Маляров и 32-летний Вадим Афонин. "Игроки, которые находились в аренде, возвращаются в свои клубы, это Владимир Москвичев и Артем Галаджан. Мы бы очень хотели видеть в нашем составе Георгия Зотова и Федора Черных (защитник и полузащитник были арендованы "Оренбургом" до конца сезона у "Крыльев Советов" и "Динамо" соответственно - прим. ТАСС). Работа в этом направлении ведется", - добавил собеседник агентства.

Также Кияев высказался по поводу новичков команды - 27-летнего полузащитника Исламбека Куата и 25-летнего нападающего Мамаду Силлы. До подписания соглашений с "Оренбургом" эти игроки выступали за казахстанский "Кайрат" и бельгийский "Гент" соответственно. "Моменты мы создаем, но есть проблемы с реализацией. Рассчитываем, что с приходом этих игроков усилятся атакующая составляющая и результативность", - сказал он, отметив, что при комплектовании состава команды на сезон-2020/21 будет учитываться тот факт, что с 1 июля 2020 года футболисты из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, не будут считаться легионерами.

После 19 туров "Оренбург" занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 19 очков. Команда провела 18 матчей и имеет одну игру в запасе. 23 февраля она проведет гостевую встречу 18-го тура с "Сочи". Игра, которая должна была состояться в конце 2019 года, была перенесена из-за болезни игроков сочинской команды.