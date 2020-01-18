{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по хоккею

Российские хоккеисты победили китайцев на международном турнире на льду реки Амур

Турнир "Содружество" в 2020 году проходил в четвертый раз

ВЛАДИВОСТОК, 18 января. /ТАСС/. Российские хоккеисты одержали победы над китайскими командами из провинции Хэйлунцзян в матчах в трех возрастных категориях на международном турнире "Содружество", который прошел на льду пограничной реки Амур. Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Перед началом турнира игроков и болельщиков поприветствовали губернатор Амурской области Василий Орлов и заместитель губернатора провинции Хэйлунцзян Сунь Дун Шен. Губернатор Амурской области отметил, что регион развивает международные и приграничные связи, у Амурской области и провинции Хэйлунцзян много совместных проектов в экономике. "Но экономика мертва без человеческих связей, поэтому мы придаем большое значение нашим спортивным, культурным проектам", - сказал Орлов. Он также напомнил, что в феврале на пограничной реке пройдут международные зимние автомобильные игры (авторалли).

В рамках турнира прошло три матча, в каждом из которых победила сборная России. В возрастной категории от 10 до 11 лет Амурскую область представила благовещенская команда "Форвард", победившая сверстников из Китая со счетом 2:0. Во второй встрече играли юноши (15-16 лет), российские хоккеисты победили со счетом 7:2, в третьем матче на лед вышли ветеране (старше 45 лет) и победили соперников из Китая со счетом 5:1.

Болельщики могли наблюдать за игрой с трибун, которые были установлены на льду. Все желающие могли посмотреть трансляцию с берега, где был установлен экран, в режиме реального времени за игрой также можно было наблюдать и на площади Ленина в Благовещенске.

Турнир "Содружество" в 2020 году проходил на реке Амур в четвертый раз. Идею проведения хоккейного матча на льду реки глава Приамурья озвучил в мае 2016 года. По его словам, амурские ветераны хоккея подарили ему фотографию ТАСС 1950-х годов, на которой изображено, как сборные Амурской области и провинции Хэйлунцзян играют в хоккей. Китайская сторона поддержала предложение провести товарищеский турнир.

В прошлые годы в хоккей играли только детские и юношеские команды. В 2017 и 2018 годах россияне побеждали в обеих возрастных категориях. В 2019 году юные амурчане одержали победу, а хоккеисты старшей группы сыграли вничью.

Теги
РоссияКитайАмурская областьОрлов, Василий Александрович
Реклама на ТАСС
Australian Open
Победный дубль. Рублев выиграл второй турнир подряд перед Australian Open
В субботу в финале турнира в Аделаиде россиянин оказался сильнее южноафриканца Ллойда Харриса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС