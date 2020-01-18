Российские хоккеисты победили китайцев на международном турнире на льду реки Амур

ВЛАДИВОСТОК, 18 января. /ТАСС/. Российские хоккеисты одержали победы над китайскими командами из провинции Хэйлунцзян в матчах в трех возрастных категориях на международном турнире "Содружество", который прошел на льду пограничной реки Амур. Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Перед началом турнира игроков и болельщиков поприветствовали губернатор Амурской области Василий Орлов и заместитель губернатора провинции Хэйлунцзян Сунь Дун Шен. Губернатор Амурской области отметил, что регион развивает международные и приграничные связи, у Амурской области и провинции Хэйлунцзян много совместных проектов в экономике. "Но экономика мертва без человеческих связей, поэтому мы придаем большое значение нашим спортивным, культурным проектам", - сказал Орлов. Он также напомнил, что в феврале на пограничной реке пройдут международные зимние автомобильные игры (авторалли).

В рамках турнира прошло три матча, в каждом из которых победила сборная России. В возрастной категории от 10 до 11 лет Амурскую область представила благовещенская команда "Форвард", победившая сверстников из Китая со счетом 2:0. Во второй встрече играли юноши (15-16 лет), российские хоккеисты победили со счетом 7:2, в третьем матче на лед вышли ветеране (старше 45 лет) и победили соперников из Китая со счетом 5:1.

Болельщики могли наблюдать за игрой с трибун, которые были установлены на льду. Все желающие могли посмотреть трансляцию с берега, где был установлен экран, в режиме реального времени за игрой также можно было наблюдать и на площади Ленина в Благовещенске.

Турнир "Содружество" в 2020 году проходил на реке Амур в четвертый раз. Идею проведения хоккейного матча на льду реки глава Приамурья озвучил в мае 2016 года. По его словам, амурские ветераны хоккея подарили ему фотографию ТАСС 1950-х годов, на которой изображено, как сборные Амурской области и провинции Хэйлунцзян играют в хоккей. Китайская сторона поддержала предложение провести товарищеский турнир.

В прошлые годы в хоккей играли только детские и юношеские команды. В 2017 и 2018 годах россияне побеждали в обеих возрастных категориях. В 2019 году юные амурчане одержали победу, а хоккеисты старшей группы сыграли вничью.