Лучший бомбардир ФК "Крылья Советов" Соболев присоединился к команде на сборе

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российский нападающий самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Александр Соболев присоединился к команде на первом тренировочном сборе, который проходит в Турции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

"Крылья Советов" отправились в Турцию 15 января. Соболев не вошел в список из 25 игроков, полетевших на сбор. Ранее СМИ сообщали о том, что в услугах 22-летнего форварда заинтересованы казанский "Рубин", а также московское "Динамо". В числе клубов, проявлявших интерес к игроку, назывался и столичный ЦСКА, но генеральный директор армейцев Роман Бабаев опроверг эту информацию.

"Он [Соболев] у нас в расположении команды в Турции", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Крыльев Советов".

Соболев в текущем сезоне чемпионата России забил 10 голов и делит второе место в списке лучших бомбардиров первенства с узбекистанским форвардом "Ростова" Элдором Шомуродовым, больше всех мячей забил нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба (11). "Крылья Советов" занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав в 19 матчах 18 очков.