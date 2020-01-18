Российская биатлонистка Поршнева стала второй в гонке преследования на этапе Кубка IBU

ТАСС, 18 января. Российская биатлонистка Анастасия Поршнева заняла второе место в гонке преследования на этапе Кубка IBU, который проходил в Словакии.

Победительницей гонки стала шведка Элизабет Хёгберг, показавшая на дистанции 10 км результат 28 минут 35,5 секунды, допустив на четырех огневых рубежах 1 промах. Поршнева проиграла ей 18 секунд, пробежав 2 штрафных круга. Третьей финишировала немка Франциска Хильдебранд (+25,7; 1). Россиянка Виктория Сливко стала пятой (+35,1; 1), Екатерина Глазырина - 12-й (+1.47,3; 5), Ульяна Кайшева - 13-й (+1.50,8; 1), Анна Никулина - 18-й (+2.36,5; 4), Наталья Гербулова - 21-й (+2.49,1; 4).

Кубок IBU является вторым по значимости соревнованием сезона после Кубка мира.

Следующий этап Кубка IBU пройдет c 8 по 9 февраля в Германии.