Победный дубль. Рублев выиграл второй турнир подряд перед Australian Open

ТАСС, 18 января. Россиянин Андрей Рублев выиграл второй турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) подряд на старте 2020 года. В субботу 22-летний россиянин в финале соревнований в австралийской Аделаиде, призовой фонд которых составляет $610 тыс., уверенно победил южноафриканца Ллойда Харриса - 6:3, 6:0. Южноафриканский теннисист занимал до начала турнира 91-е место в рейтинге ATP, поэтому Рублев (18-е место в рейтинге) выглядел явным фаворитом финала и свой статус подтвердил, обыграв соперника за 56 минут. Самым тяжелым матчем турнира для россиянина, посеянного под третьим номером, стал полуфинал со вторым сеяным - канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Соперники провели на корте более трех часов, и Рублев одержал победу - 7:6 (7:5), 6:7 (7:9), 6:4. В решающем сете российский теннисист уступал со счетом 0:3, но смог переломить ход игры.

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"Другой в такой ситуации руки бы опустил, но не он. Никаких других слов, кроме искреннего восхищения, высказать не могу. Парень вырос, окрепчал", - подчеркнул в беседе с ТАСС двукратный обладатель турниров Большого шлема, вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Евгений Кафельников. Как третий сеяный, Рублев начал турнир со второго круга (1/8 финала), где переиграл американца Сэма Куэрри (6:3, 6:3). Далее россиянин оказался сильнее британца Даниэля Эванса (6:4, 3:6, 6:3). Рублев стал первым в истории победителем турнира в Аделаиде. Соревнования состоялись впервые и заменили турнир ATP, который с 1885 года проходил в Сиднее. Разминка перед Открытым чемпионатом Австралии Рублев выиграл второй турнир подряд, 11 января в решающем матче в Дохе он победил француза Корентена Муте. Эти турниры являются для теннисистов подготовительными к главному соревнованию января, первому в сезоне турниру серии Большого шлема - Открытому чемпионату Австралии, который пройдет с 20 января по 2 февраля. На параллельном турнире ATP той же категории в новозеландском Окленде победу одержал француз Юго Умбер. В обоих соревнованиях не принимали участия теннисисты, входящие в десятку лучших в рейтинге ATP. В Окленде выступили занимающий 12-е место мирового рейтинга итальянец Фабио Фоньини и располагающийся строчкой ниже канадец Денис Шаповалов. Там же играл и россиянин Карен Хачанов (16-е место рейтинга ATP), который во втором круге уступил австралийцу Джону Миллману (6:4, 3:6, 3:6). Рублев стал первым теннисистом в мужском туре с 2004 года, выигравшим два титула в первые две недели сезона - в 2004 году это достижение покорилось словаку Доминику Хрбаты, после чего он выбыл из борьбы в Открытом чемпионате Австралии в третьем круге. В последний раз представитель России выигрывал два турнира подряд в 2019 году - Даниил Медведев победил в финалах в Санкт-Петербурге 22 сентября и в Шанхае 13 октября.

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