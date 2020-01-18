{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Australian Open

Победный дубль. Рублев выиграл второй турнир подряд перед Australian Open

В субботу в финале турнира в Аделаиде россиянин оказался сильнее южноафриканца Ллойда Харриса
Андрей Рублев EPA-EFE/DAVID MARIUZ
Описание
Андрей Рублев
© EPA-EFE/DAVID MARIUZ

ТАСС, 18 января. Россиянин Андрей Рублев выиграл второй турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) подряд на старте 2020 года. В субботу 22-летний россиянин в финале соревнований в австралийской Аделаиде, призовой фонд которых составляет $610 тыс., уверенно победил южноафриканца Ллойда Харриса - 6:3, 6:0.

Южноафриканский теннисист занимал до начала турнира 91-е место в рейтинге ATP, поэтому Рублев (18-е место в рейтинге) выглядел явным фаворитом финала и свой статус подтвердил, обыграв соперника за 56 минут. Самым тяжелым матчем турнира для россиянина, посеянного под третьим номером, стал полуфинал со вторым сеяным - канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Соперники провели на корте более трех часов, и Рублев одержал победу - 7:6 (7:5), 6:7 (7:9), 6:4. В решающем сете российский теннисист уступал со счетом 0:3, но смог переломить ход игры.

На эту тему
Российский теннисист Рублев выиграл турнир в Дохе

"Другой в такой ситуации руки бы опустил, но не он. Никаких других слов, кроме искреннего восхищения, высказать не могу. Парень вырос, окрепчал", - подчеркнул в беседе с ТАСС двукратный обладатель турниров Большого шлема, вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Евгений Кафельников.

Как третий сеяный, Рублев начал турнир со второго круга (1/8 финала), где переиграл американца Сэма Куэрри (6:3, 6:3). Далее россиянин оказался сильнее британца Даниэля Эванса (6:4, 3:6, 6:3). Рублев стал первым в истории победителем турнира в Аделаиде. Соревнования состоялись впервые и заменили турнир ATP, который с 1885 года проходил в Сиднее.

Разминка перед Открытым чемпионатом Австралии

Рублев выиграл второй турнир подряд, 11 января в решающем матче в Дохе он победил француза Корентена Муте. Эти турниры являются для теннисистов подготовительными к главному соревнованию января, первому в сезоне турниру серии Большого шлема - Открытому чемпионату Австралии, который пройдет с 20 января по 2 февраля. На параллельном турнире ATP той же категории в новозеландском Окленде победу одержал француз Юго Умбер. В обоих соревнованиях не принимали участия теннисисты, входящие в десятку лучших в рейтинге ATP.

В Окленде выступили занимающий 12-е место мирового рейтинга итальянец Фабио Фоньини и располагающийся строчкой ниже канадец Денис Шаповалов. Там же играл и россиянин Карен Хачанов (16-е место рейтинга ATP), который во втором круге уступил австралийцу Джону Миллману (6:4, 3:6, 3:6).

Рублев стал первым теннисистом в мужском туре с 2004 года, выигравшим два титула в первые две недели сезона - в 2004 году это достижение покорилось словаку Доминику Хрбаты, после чего он выбыл из борьбы в Открытом чемпионате Австралии в третьем круге. В последний раз представитель России выигрывал два турнира подряд в 2019 году - Даниил Медведев победил в финалах в Санкт-Петербурге 22 сентября и в Шанхае 13 октября.

На эту тему
Веснина: Рублев получил хорошую игровую практику и уверенность перед Australian Open

"Две победы Рублева подряд на турнирах перед Открытым чемпионатом Австралии слегка настораживают. Возникает вопрос, хватит ли ему сил на турнир Большого шлема, а это самое главное испытание. В связи с большой физической нагрузкой и полной выкладкой на этих двух турнирах ему будет непросто восстановиться и прийти в себя", - отметил в беседе с ТАСС заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук.

"Он молодой, по ходу первой недели, когда матчи играются через день, сумеет прийти в себя. А так, Рублев уже заявил о себе и победами поддерживает высокий класс. К началу сезона он подошел в хорошей форме", - добавил собеседник агентства.

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в беседе с ТАСС отметила хорошее психологическое состояние Рублева перед первым в сезоне турниром Большого шлема. "Андрей - большой молодец, удачно начал сезон. Сейчас главное - восстановиться физически к Открытому чемпионату Австралии. К этому турниру Андрей получил хорошую игровую практику и уверенность", - сказала Веснина.

Рублев продолжил череду успехов российских теннисистов

Титул в Аделаиде стал для Рублева четвертым в карьере. Благодаря этой победе он выйдет на 16-е место рейтинга ATP, обойдя Хачанова, который занимал эту позицию перед началом текущей недели. Лучшим результатом Рублева на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2017 году.

В первом круге Открытого чемпионата Австралии Рублев встретится с австралийцем Кристофером О'Коннеллом, матч пройдет в ночь на 21 января. "Андрей - молодец, искренне рад за него, он идеально подготовился к сезону - восемь побед, ни одного поражения и уже два титула. Понятно, что сейчас болельщики будут ждать от него удачного выступления и на Открытом чемпионате Австралии, и шансы, безусловно, будут, все будет зависеть от него самого", - отметил Кафельников.

Впервые с 2005 года трое представителей России входят в список первых 20 игроков рейтинга (по итогам прошлой недели Даниил Медведев располагался на четвертом месте, Хачанов - на 16-м, Рублев - на 18-м). В предыдущий раз трое российских теннисистов занимали места в топ-20 рейтинга ATP с 21 по 28 марта 2005 года, тогда Марат Сафин был четвертым, Николай Давыденко - 15-м, Михаил Южный - 19-м.

Теги
РоссияAustralian OpenВеснина, Елена СергеевнаКафельников, Евгений Александрович
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Футболист Шарлия объявил об уходе из ЦСКА
23-летний защитник перешел в ЦСКА летом прошлого года на правах аренды
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС