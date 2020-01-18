Победный дубль. Рублев выиграл второй турнир подряд перед Australian Open

ТАСС, 18 января. Россиянин Андрей Рублев выиграл второй турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) подряд на старте 2020 года. В субботу 22-летний россиянин в финале соревнований в австралийской Аделаиде, призовой фонд которых составляет $610 тыс., уверенно победил южноафриканца Ллойда Харриса - 6:3, 6:0.
Южноафриканский теннисист занимал до начала турнира 91-е место в рейтинге ATP, поэтому Рублев (18-е место в рейтинге) выглядел явным фаворитом финала и свой статус подтвердил, обыграв соперника за 56 минут. Самым тяжелым матчем турнира для россиянина, посеянного под третьим номером, стал полуфинал со вторым сеяным - канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Соперники провели на корте более трех часов, и Рублев одержал победу - 7:6 (7:5), 6:7 (7:9), 6:4. В решающем сете российский теннисист уступал со счетом 0:3, но смог переломить ход игры.
"Другой в такой ситуации руки бы опустил, но не он. Никаких других слов, кроме искреннего восхищения, высказать не могу. Парень вырос, окрепчал", - подчеркнул в беседе с ТАСС двукратный обладатель турниров Большого шлема, вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Евгений Кафельников.
Как третий сеяный, Рублев начал турнир со второго круга (1/8 финала), где переиграл американца Сэма Куэрри (6:3, 6:3). Далее россиянин оказался сильнее британца Даниэля Эванса (6:4, 3:6, 6:3). Рублев стал первым в истории победителем турнира в Аделаиде. Соревнования состоялись впервые и заменили турнир ATP, который с 1885 года проходил в Сиднее.
Разминка перед Открытым чемпионатом Австралии
Рублев выиграл второй турнир подряд, 11 января в решающем матче в Дохе он победил француза Корентена Муте. Эти турниры являются для теннисистов подготовительными к главному соревнованию января, первому в сезоне турниру серии Большого шлема - Открытому чемпионату Австралии, который пройдет с 20 января по 2 февраля. На параллельном турнире ATP той же категории в новозеландском Окленде победу одержал француз Юго Умбер. В обоих соревнованиях не принимали участия теннисисты, входящие в десятку лучших в рейтинге ATP.
В Окленде выступили занимающий 12-е место мирового рейтинга итальянец Фабио Фоньини и располагающийся строчкой ниже канадец Денис Шаповалов. Там же играл и россиянин Карен Хачанов (16-е место рейтинга ATP), который во втором круге уступил австралийцу Джону Миллману (6:4, 3:6, 3:6).
Рублев стал первым теннисистом в мужском туре с 2004 года, выигравшим два титула в первые две недели сезона - в 2004 году это достижение покорилось словаку Доминику Хрбаты, после чего он выбыл из борьбы в Открытом чемпионате Австралии в третьем круге. В последний раз представитель России выигрывал два турнира подряд в 2019 году - Даниил Медведев победил в финалах в Санкт-Петербурге 22 сентября и в Шанхае 13 октября.
"Две победы Рублева подряд на турнирах перед Открытым чемпионатом Австралии слегка настораживают. Возникает вопрос, хватит ли ему сил на турнир Большого шлема, а это самое главное испытание. В связи с большой физической нагрузкой и полной выкладкой на этих двух турнирах ему будет непросто восстановиться и прийти в себя", - отметил в беседе с ТАСС заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук.
"Он молодой, по ходу первой недели, когда матчи играются через день, сумеет прийти в себя. А так, Рублев уже заявил о себе и победами поддерживает высокий класс. К началу сезона он подошел в хорошей форме", - добавил собеседник агентства.
Олимпийская чемпионка Елена Веснина в беседе с ТАСС отметила хорошее психологическое состояние Рублева перед первым в сезоне турниром Большого шлема. "Андрей - большой молодец, удачно начал сезон. Сейчас главное - восстановиться физически к Открытому чемпионату Австралии. К этому турниру Андрей получил хорошую игровую практику и уверенность", - сказала Веснина.
Рублев продолжил череду успехов российских теннисистов
Титул в Аделаиде стал для Рублева четвертым в карьере. Благодаря этой победе он выйдет на 16-е место рейтинга ATP, обойдя Хачанова, который занимал эту позицию перед началом текущей недели. Лучшим результатом Рублева на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2017 году.
В первом круге Открытого чемпионата Австралии Рублев встретится с австралийцем Кристофером О'Коннеллом, матч пройдет в ночь на 21 января. "Андрей - молодец, искренне рад за него, он идеально подготовился к сезону - восемь побед, ни одного поражения и уже два титула. Понятно, что сейчас болельщики будут ждать от него удачного выступления и на Открытом чемпионате Австралии, и шансы, безусловно, будут, все будет зависеть от него самого", - отметил Кафельников.
Впервые с 2005 года трое представителей России входят в список первых 20 игроков рейтинга (по итогам прошлой недели Даниил Медведев располагался на четвертом месте, Хачанов - на 16-м, Рублев - на 18-м). В предыдущий раз трое российских теннисистов занимали места в топ-20 рейтинга ATP с 21 по 28 марта 2005 года, тогда Марат Сафин был четвертым, Николай Давыденко - 15-м, Михаил Южный - 19-м.