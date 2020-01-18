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Зимние олимпийские виды спорта

Демченко: залогом победы саночников Денисьева и Антонова на ЧЕ стала работа в межсезонье

Российские спортсмены стали первыми в соревновании двоек
Старший тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко Юрий Машков/ТАСС
Описание
Старший тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко
© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Большая подготовительная работа, проделанная в межсезонье, стала залогом успеха Александра Денисьева и Владислава Антонова, которые в субботу выиграли золотые медали чемпионата Европы в заездах экипажей саней-двоек. Об этом сообщил ТАСС старший тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко.

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Денисьев и Антонов в сумме двух заездов показали результат 1 минута 35,585 секунды. Второе место заняли австрийцы Томас Штой и Лоренц Коллер (+0,100), третьими стали еще одни представители России Владислав Южаков и Юрий Прохоров (+0,172). Несколькими часами ранее россиянки Татьяна Иванова и Виктория Демченко завоевали золото и бронзу чемпионата Европы соответственно. Соревнования проходят в норвежском Лиллехаммере.

"Если подводить итоги первого дня чемпионата Европы, то, конечно, в первую очередь хочется выделить оба экипажа саней-двоек, которые сумели выиграть золото и бронзу, - сказал Демченко. - В то же время два немецких экипажа, лидирующих в общем зачете Кубка мира, сегодня не попали в тройку. Чем можно объяснить неудачу представителей Германии? Наверное, тем, что это была не их родная трасса, в Лиллехаммере у них немного накатов, но это ни в коей мере не умоляет заслуги наших ребят, показавших сегодня прекрасные результаты".

"И, вообще, в этом году в мужских двойках у нас налицо прогресс, ребята и на предыдущих этапах Кубка мира уже не раз заезжали в тройку призеров. Большая работа, проделанная в межсезонье, не пропала даром", - считает тренер.

Ранее российские саночники не завоевывали золотые медали чемпионатов Европы в соревнованиях двоек. Наивысшим достижением до этого было серебро Южакова и Владимира Махнутина в 2014 году в Латвии. В 1986 году экипаж сборной СССР в составе Евгения Белоусова и Александра Белякова победил на европейском первенстве в Швеции.

"Победа Татьяны в женском турнире тоже является достижением, хотя эта спортсменка сейчас находится в очень хорошей форме. Над ней не висит психологический груз, так как все три ее основные соперницы из Германии сейчас не выступают. Викторией я тоже доволен, она хорошо проехала в обоих заездах, но ошибки, конечно, тоже были. Попала в тройку призеров чемпионата Европы, что тоже здорово", - заключил собеседник ТАСС.

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