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Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020

Российские хоккеисты победили сборную Канады на групповом этапе юношеской Олимпиады

Встреча завершилась со счетом 6:2

ЛОЗАННА /Швейцария/, 18 января. /ТАСС/. Мужская сборная России со счетом 6:2 победила команду Канады в первом матче группового этапа хоккейного турнира юношеских Олимпийских игр. Соревнования проходят в швейцарской Лозанне.

У россиян шайбы забросили Матвей Мичков (7-я и 12-я минуты), Руслан Газизов (9), Вячеслав Малов (13, 44) и Илья Квочко (19). За сборную Канады отличились Адамо Фантилли (20) и Дентон Матейчук (25).

Также соперником россиян по группе В является сборная Дании. Матч с датчанами состоится 20 января.

В группе А выступают команды США, Финляндии и Швейцарии. Первые две команды из каждой группы выходят в полуфинальную стадию, которая пройдет 21 января. Финал соревнований и матч за третье место пройдут в последний день юношеской Олимпиады 22 января.

На юношеских Играх 2016 года россияне стали бронзовыми призерами, в 2012 году - серебряными.

Теги
Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020
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