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Футбол в России

"Мордовия" рассчитывает проводить матчи на домашнем стадионе ЧМ-2018 бесплатно

В первой части сезона на "Мордовия-Арене" соперников по Российской премьер-лиге принимал "Тамбов"

МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство саранского клуба "Мордовия" надеется, что во второй половине сезона-2019/20 выступающая в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) команда будет проводить домашние матчи на построенной к чемпионату мира 2018 года "Мордовия-Арене" на безвозмездной основе. Об этом ТАСС сообщил директор клуба Николай Левин.

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В первой части сезона матчи на "Мордовия-Арене", которая в конце 2019 года была передана в собственность Республики Мордовия, проводил выступающий в Российской премьер-лиге (РПЛ) "Тамбов", а играющая в Олимп-ФНЛ "Мордовия" принимала соперников на стадионе "Старт".

"В этом году мы планируем играть на "Мордовия-Арене", - сказал Левин. - Правительство республики нас в этом поддерживает. На каких условиях "Мордовия" будет играть там? Мы будем работать по договору, он уже прорабатывается".

"Надеемся, что будет так, как и должно быть - что мы будем играть на своем стадионе бесплатно", - добавил директор "Мордовии".

Вопрос выступления параллельно с "Тамбовом" не прорабатывался

Во второй части сезона "Мордовии" и "Тамбову" предстоит провести шесть и пять домашних матчей соответственно. Предварительно все игры, кроме одной, намечены на разные даты. 10 мая "Мордовия" должна принять "Томь", а "Тамбов" - "Сочи".

На вопрос о том, как клуб планирует выходить из ситуации, при которой на "Мордовия-Арене" в один день может пройти два матча, Левин ответил: "Мы вообще этим вопросом не занимались, у нас сейчас другие проблемы. У нас оба стадиона соответствуют требованиям, которые предъявляются к аренам. Стадион "Старт" лучше многих арен, которые принимают матчи ФНЛ".

Во вторник директор клуба сообщил ТАСС, что задолженность по заработной плате перед сотрудниками "Мордовии" составляет несколько месяцев. "Ситуация в клубе тяжелая. Никто не хочет быть нашим спонсором. Интереса [к клубу] нет", - добавил собеседник агентства.

После 25 туров "Мордовия" занимает 18-е место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ, набрав 19 очков. Отставание от 15-й позиции, которая позволит сохранить команде прописку во втором по силе дивизионе чемпионата России, составляет семь очков. Сезон возобновится в марте.

Теги
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