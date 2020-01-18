Россияне Гайтюкевич и Коротков стали вторыми в двойках на этапе Кубка Европы по бобслею

ТАСС, 18 января. Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Денис Коротков завоевали серебряные медали в соревнованиях экипажей-двоек на этапе Кубка Европы в латвийской Сигулде.

Россияне отстали от победителей на 0,41 секунды. Лучшими стали швейцарцы Симон Фридли и Грегори Джонс (1.40,16), третье место заняли немцы Йонас Януш и Марсель Корнхардт (+0,45).

В соревновании двоек среди женщин россиянки Полина Назарук и Юлия Беломестных также завоевали серебро. Их отставание от победителей составило 0,05 секунды. Золотая медаль на счету румынок Андреа Греку и Катарины Вик (1.43,48), третьими стали немки Мария Константин и Тереза Ляйц (+0,79).

Этап Кубка Европы в Сигулде завершится 19 января.