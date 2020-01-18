Дубль Каземиро принес "Реалу" победу над "Севильей" в матче чемпионата Испании

ТАСС, 18 января. Футболисты мадридского "Реала" со счетом 2:1 выиграли у "Севильи" в матче 20-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в присутствии 72512 зрителей.

В составе победителей два гола забил Каземиро (57-я и 69-я минуты), для бразильского полузащитника дубль стал первым в матчах чемпионата Испании. У проигравших отличился Люк де Йонг (64). На 32-й минуте встречи главный арбитр Хуан Мартинес Мунуэра отменил гол "Севильи" после просмотра видеоповтора.

"Реал" поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 43 очка в 20 матчах. На втором месте идет "Барселона", имея 40 очков после 19 встреч. "Севилья" располагается на четвертой строчке (35 очков в 20 матчах).

В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 26 января на выезде встретятся с "Вальядолидом", а 22 января в гостях сыграют с "Унионистасом" в матче 1/16 финала Кубка Испании. "Севилья" в 1/16 финала Кубка Испании 21 января дома проведет встречу с "Леванте", а в 21-м туре первенства страны на своем поле примет "Гранаду" 25 января.