{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Испании

Дубль Каземиро принес "Реалу" победу над "Севильей" в матче чемпионата Испании

Встреча завершилась со счетом 2:1
Каземиро (в центре) EPA-EFE/EMILIO NARANJO
Описание
Каземиро (в центре)
© EPA-EFE/EMILIO NARANJO

ТАСС, 18 января. Футболисты мадридского "Реала" со счетом 2:1 выиграли у "Севильи" в матче 20-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в присутствии 72512 зрителей.

В составе победителей два гола забил Каземиро (57-я и 69-я минуты), для бразильского полузащитника дубль стал первым в матчах чемпионата Испании. У проигравших отличился Люк де Йонг (64). На 32-й минуте встречи главный арбитр Хуан Мартинес Мунуэра отменил гол "Севильи" после просмотра видеоповтора.

"Реал" поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 43 очка в 20 матчах. На втором месте идет "Барселона", имея 40 очков после 19 встреч. "Севилья" располагается на четвертой строчке (35 очков в 20 матчах).

В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 26 января на выезде встретятся с "Вальядолидом", а 22 января в гостях сыграют с "Унионистасом" в матче 1/16 финала Кубка Испании. "Севилья" в 1/16 финала Кубка Испании 21 января дома проведет встречу с "Леванте", а в 21-м туре первенства страны на своем поле примет "Гранаду" 25 января.

Реклама на ТАСС
Матч звезд КХЛ
Сборная дивизиона Харламова победила в мастер-шоу Матча звезд КХЛ
Второе место заняла команда дивизиона Тарасова, третье - Боброва, четвертое - Чернышева
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС