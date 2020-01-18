Белозеров признал ошибку тренеров в подготовке биатлонистов России к январским этапам КМ

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Старший тренер сборной России по биатлону Сергей Белозеров считает, что тренеры допустили ошибку в подготовке команды к январским этапам Кубка мира. Об этом он рассказал ТАСС.

В субботу сборная России заняла четвертое место в эстафете 4х7,5 км на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. В составе российской команды выступали Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов. Победителями стали биатлонисты сборной Франции, которым российская команда проиграла более полутора минут.

"Мы не совсем удачно провели предновогодние и новогодние каникулы. Наиболее плодотворно поработал в Тюмени Гараничев, у Латыпова и [Никиты] Поршнева полноценной работы не получилось, Евсеев встал на лыжи только 2 января. Логинову, в принципе, удалось заложить неплохой блок силовой работы, которую нужно выполнять заранее. В данный момент мы видим все минусы, и минусы это наши - тренерского штаба", - сказал Белозеров.

"На будущее, если мы хотим успешно участвовать в посленовогодних этапах, нужно проводить полноценные сборы, как это сделали белорусы, украинцы, немцы - они остались работать в Европе, а у нас был дисбаланс. Впереди у нас запланирован хороший сбор в итальянском Риднау - в прошлый раз он оказался для нас удачным, о чем говорят последовавшие за этим результаты", - сообщил тренер.

Четвертое место - результат удовлетворительный

В зачете мужских эстафет сборная России продолжает занимать четвертую позицию, в активе команды 167 очков после четырех гонок. Первыми идут норвежцы (234), вторыми - французы (216), третьими - немцы (176). В зачете Кубка наций россияне также занимают четвертую строчку (3851), на первом месте идут норвежцы (4511), второе место у сборной Франции (4400), третье - у команды Германии (3951).

"Мы уже в третий раз четвертые, заканчиваем совсем рядом с бронзой, - отметил Белозеров. - Прекрасно понимаем, как за нас переживают наши болельщики, как нам нужен положительный фон для дальнейшей работы. Но с другой стороны, у меня претензий к ним нет, и результат на данный момент нужно признать удовлетворительным, обидным я его не назову".

Белозеров подчеркнул, что команда готовилась к серьезной борьбе: "Было понимание, что будет тяжело и жестко, но мы к этому готовились, рассчитывая, что у нас будет возможность зацепиться за бронзу. Понятно, что французы по спринту были в серьезном отрыве, стабильно выступают норвежцы, а бронза, на которую вместе с нами претендовали те же немцы, австрийцы, шведы, нам была по силам".

В воскресенье на этапе Кубка мира в Рупольдинге пройдут мужская и женская гонки преследования.