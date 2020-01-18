Овечкин первым из россиян вошел в десятку лучших снайперов в истории НХЛ

ТАСС, 18 января. Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин достиг отметки в 690 голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и первым из россиян вошел в десятку лучших снайперов в истории лиги.

Благодаря заброшенной шайбе Овечкин догнал в списке лучших снайперов в истории НХЛ канадца Марио Лемье и теперь делит с ним десятое место. Наибольшее количество заброшенных шайб в НХЛ на счету канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Всего в активе 34-летнего россиянина 1259 очков (690 шайб + 569 передач) в 1133 матчах в НХЛ (38-й результат в истории лиги).

Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года, в 2018 году он с командой выиграл Кубок Стэнли. Российский нападающий семь раз завоевывал приз "Морис Ришар Трофи", вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. За свою карьеру россиянин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, что является лучшим показателем среди действующих хоккеистов, а также трижды завоевал "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ).

В составе сборной России Овечкин стал трехкратным чемпионом мира, в его активе также две серебряные и четыре бронзовые медали мировых первенств. Всего за национальную команду он провел 106 матчей, набрав 79 (45+34) очков.