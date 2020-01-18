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НХЛ

Каменский пожелал Овечкину превзойти рекорд Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ

В субботу россиянин забросил 690-ю шайбу в НХЛ и вошел в десятку лучших снайперов в истории лиги

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Валерий Каменский пожелал российскому форварду "Вашингтона" Александру Овечкину превзойти достижение канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом Каменский рассказал ТАСС.

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В субботу Овечкин в гостевом матче с "Нью-Йорк Айлендерс" забросил 690-ю шайбу в НХЛ и вошел в десятку лучших снайперов в истории лиги, сравнявшись по этому показателю с канадцем Марио Лемье. Первое место в истории НХЛ по заброшенным шайбам занимает Гретцки (894 гола в 1487 матчах).

"Я хочу поздравить Александра от всей души и пожелать, чтобы он не останавливался и продолжал забивать все больше и больше, - сказал Каменский. - Это достижение не только российского, но и всего мирового современного хоккея, что мы живем в эпоху такого снайпера. В то же время очень приятно, что эти рекорды бьет российский хоккеист".

"У нас было очень много выдающихся хоккеистов, но мне сложно сказать, почему никому не удавалось столько забивать. Будем надеяться, что в будущем другие российские ребята подрастут и будут стремиться к таким же результатам. Молодежь у нас подрастает, радует, что российский хоккей движется в правильном направлении", - добавил собеседник агентства.

Каменский считает, что Овечкину по силам превзойти достижение Гретцки. "Думаю, что Александр будет стремиться к рекорду Гретцки. Будет тяжело, но, как говорится, в муках рождаются рекорды. Пожелаю ему достичь этого результата и всего самого лучшего, чтобы шайба после его бросков залетала в ворота как можно чаще", - заключил Каменский.

Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года, в 2018 году он с командой выиграл Кубок Стэнли. Всего в активе 34-летнего россиянина 1259 очков (690 шайб + 569 передач) в 1133 матчах в НХЛ (38-й результат в истории лиги).

Теги
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