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НХЛ

Быков назвал Овечкина машиной, штампующей голы

Нападающий "Вашингтона" в субботу вошел в десятку лучших снайперов в истории НХЛ

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков считает, что российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин является мастером от бога, машиной, которая штампует голы. Такое мнение Быков высказал ТАСС.

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В субботу Овечкин в гостевом матче с "Нью-Йорк Айлендерс" забросил 690-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и вошел в десятку лучших снайперов в истории лиги, сравнявшись по этому показателю с канадцем Марио Лемье. Первое место в истории НХЛ по заброшенным шайбам занимает канадец Уэйн Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).

"Я не удивлен очередному достижению Александра, потому что это мастер от бога - машина, которая штампует голы. Это мастер, который будет еще подниматься по этой лестнице рекордов. Думаю, что мы еще не раз увидим от него и другие достижения", - сказал Быков.

"Любые рекорды устанавливаются для того, чтобы их побивать, - заявил собеседник агентства. - Я считаю, что все возможно, Александру по силам превзойти Гретцки, думаю, что он как никто другой способен на это, чего я ему и желаю. Его уникальность в том, что это человек, который не останавливается на достигнутом и совершенствует свое мастерство. Он постоянно ставит перед собой самые высокие цели и старается их добиваться".

Быков признался, что не может назвать Овечкина лучшим российским игроком в истории НХЛ. "Были разные времена, трудно их сравнивать. Это будет неправильно по отношению к другим нашим игрокам, которые также сделали блестящую карьеру в НХЛ. Я бы сказал, что Овечкин - один из лучших игроков и из тех, кем мы гордимся", - добавил Быков.

Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года, в 2018 году он в составе клуба завоевал Кубок Стэнли. Всего в активе 34-летнего российского форварда 1259 очков (690 шайб + 569 передач) в 1133 матчах в НХЛ (38-й результат в истории лиги).

Теги
Быков, Вячеслав АркадьевичОвечкин, Александр Михайлович
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