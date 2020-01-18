Российские ватерполисты вышли в плей-офф чемпионата Европы

ТАСС, 18 января. Мужская сборная России вышла в 1/8 финала чемпионата Европы по водному поло благодаря победе сербов над голландцами со счетом 11:4. Соревнования проходят в Будапеште.

После победы над голландцами сборная Сербии набрала девять очков в трех матчах и заняла первое место в турнирной таблице группы B. Россияне с тремя очками в трех встречах стали вторыми, опередив по дополнительным показателям команды Румынии и Нидерландов. В 1/8 финала российские ватерполисты сыграют с командой Грузии, встреча пройдет 20 января.

В чемпионате Европы принимают участие 16 команд, которые разделены на четыре группы. В четвертьфинал выйдут победители каждой из групп, сборные, занявшие вторые и третьи места в своих квартетах, сыграют в 1/8 финала.

Чемпионат Европы завершится 26 января. Турнир является отборочным на Олимпийские игры 2020 года в Токио, путевку на Олимпиаду получит победитель европейского первенства.